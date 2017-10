Sergio Maldonado cargó contra Mauricio Macri y Garavano

| Publicado en Edición Impresa

Luego de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, revelara en un canal de televisión que había conversado con Sergio Maldonado y de que el Presidente la había llamado a la madre del joven artesano, Stella Maris Peloso, el hermano de Santiago salió con los tapones de punta: desmintió la comunicación con Garavano y calificó a Mauricio Macri de “hipócrita”.

El presidente Mauricio Macri “nunca se preocupó” por encontrar a su hermano Santiago, y lo calificó de “hipócrita”, por haber llamado a su madre ayer, luego de haber reconocido el cuerpo.

Dijo además que “el ministro (Germán Garavano) no habló conmigo. Me estuvo llamando pero no lo atendí. Me parece muy bajo estar en campaña y decir que habló conmigo cuando no lo hizo. Igual que Macri. Es un hipócrita, muy bajo de su parte llamar a mi vieja un día como hoy (por ayer)”, aseguró Sergio Maldonado.

En este sentido, expresó que “tendría que estar llorando” a su hermano y, en lugar de eso, tiene que “estar pendiente de lo que salen a decir porque no paran de tirar basura”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, había pedido antes “dejar las diferencias políticas de lado y no especular” para saber “qué pasó con Santiago Maldonado”, aunque advirtió, sobre una presunta participación de Gendarmería en la muerte del joven, que “sea quien sea el responsable” tiene que asumir “todas las consecuencias de sus actos”.

“Hay que dejar las diferencias políticas de lado y no especular. La Justicia tiene que avanzar hasta las últimas consecuencias”, dijo el funcionario en declaraciones periodísticas, luego de que la familia Maldonado reconociera ayer que el cuerpo hallado el miércoles en el río Chubut pertenece al joven artesano.

En este sentido, Garavano remarcó que el Ejecutivo “siempre ha intentado colaborar con la Justicia” para el esclarecimiento del caso, al tiempo que aseguró que “el Gobierno quiere que se sepa toda la verdad”.

Por otra parte, el funcionario señaló que “el caso tomó un nivel de politización muy elevado”.