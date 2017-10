Cristina vs Bullrich, la disputa más importante

El que gane llevará dos senadores nacionales al Congreso nacional

Cambiemos buscará hoy descontar los 20 mil votos que la ex presidenta Cristina Kirchner le sacó de ventaja a Esteban Bullrich en las PASO de agosto pasado, y así lograr un triunfo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Según los datos de la Justicia Nacional Electoral, en la Provincia están habilitados para votar 12.250.862 de electores, distribuidos en 35.591 mesas en los 135 municipios que conforman el mayor distrito electoral del país.

Como distrito único, el territorio bonaerense elige tres senadores nacionales al Congreso, de los cuales dos son para el que obtenga la mayor cantidad de votos, y el tercero para la primera minoría.

Cambiemos intensificó en los últimos días la campaña en los distritos del conurbano que conforman la Tercera Sección electoral, donde el kirchnerismo logró mayor diferencia en las PASO, con el objetivo de recuperar los 20.324 votos de diferencia con los que se impuso la lista de la líder de Unidad Ciudadana.

La presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal fue clave en esas recorridas, con su discurso centrado en reconocer que aún faltan lograr objetivos en lo económico y social, pero destacando que lo realizado “no se había hecho antes”, y mostrando la unidad de los candidatos, ya que “en equipo todo es posible” para “transformar la provincia”.

Unidad Ciudadana, se ocupó de remarcar, tanto en los actos de campaña de Cristina Kirchner como a través de sus spots publicitarios, que las medidas económicas implementadas por el Gobierno afectaron al “hombre común” en su vida diaria, con un discurso donde no faltaron las palabras “ajuste” y “recorte”.

Por su parte, el Frente Cumplir, que lleva como candidato a senador a Florencio Randazzo, y 1 País, que postula a Sergio Massa, buscan romper la virtual polarización entre el oficialismo y Unidad Ciudadana y consolidar su piso de votos.

El massismo se presenta en sus spots como un frente con propuestas económicas concretas; en tanto, Cumplir hace eje en que Randazzo “va a cumplir porque cumplió”, y destacan “el valor de sus palabras”.

El otro frente que competirá el próximo 22 de octubre, el Frente de Izquierda, con Néstor Pitrola como candidato a senador, se posiciona como la única fuerza política que se opone a todo ajuste que afecte a “los trabajadores”.

Además de los tres senadores, los bonaerenses elegirán hoy a 35 diputados nacionales, que se reparten por el sistema D’hondt, de asignación de bancas por representación proporcional.

LOS DIPUTADOS

Cambiemos postula como candidatos diputados nacionales a la ex interventora del Pami, Graciela Ocaña, al dirigente social Héctor “Toty” Flores, al ex embajador en Uruguay Guillermo Montenegro, y a Marcela Campagnoli, Fabio Quetglas, Carlos Fernández, Natalia Vila, Jorge Campos, Juan Aicega y Josefina Mendoza, en los primeros lugares.

Unidad Ciudadana propone para diputados a la economista Fernanda Vallejos, al ex director del Conicet Roberto Salvarezza, al ex intendente de La Matanza Fernando Espinoza, a Vanesa Siley, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, la militante camporista Laura Alonso y el secretario general del Sindicatos de Curtidores Walter Correa.

El Frente Justicialista Cumplir lleva al intendente de Bolívar Eduardo Bucca, como primer candidato a diputado nacional y Felipe Solá encabeza la lista de 1País

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores lleva como candidatos a diputados a Nicolás Del Caño y Romina Del Pla.