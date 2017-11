Lanata salió a cruzar a Úrsula Vargues: “no sé qué hace trabajando en El Trece”

El periodista Jorge Lanata se refirió hoy al altercado que tuvo lugar ayer en la entrega de los Martín Fierro de radio y, además de brindar su apoyo a Alfredo y Diego Leuco por la circunstancia que les tocó vivir en plena gala, manifestó su repudio contra la panelista Úrsula Vargues.

Sobre el insulto que recibió Alfredo Leuco y la reacción que posteriormente tuvo su hijo, que intentó ir a buscar al agresor en actitud desafiante. sostuvo “yo suscribo totalmente lo que dijo Alfredo Leuco y lo que hizo Diego Leuco".

Al referirse a los dichos que horas más tarde vertió en Twitter la modelos y panelista sobre el episodio, el periodista no se guardó nada y destrozó a la panelista Ursula Vargues. "No sé qué hace trabajando en El Trece", dijo sobre los mensajes que publicó Vargues.

La modelo que desde hace un tiempo forma parte del equipo periodístico de Nosotros a la mañana, el ciclo que conduce Fabián Doman, lanzó una acusación de violencia de género contra Diego Leuco y dio su punto de vista sobre la frase ofensiva que lanzaron contra Alfredo Leuco.

"Estoy leyendo a muchos justificar el zamarreo de Leucocito a su novia porque insultaron a su papá. La violencia de género no tiene justificación alguna, nunca. La grieta es para imbéciles. Si insultaran a mi viejo yo no me la agarraría con mi pareja" fue el primer tweet.

En un segundo mensaje sostuvo, "Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo por qué nombrarlos los lastima. Yo soy una atea de mierda para muchos y no por eso ando agrediendo a mi pareja. La religión ya no es excusa para victimizarse. ´Me dijo judío. ¡Qué horror!´ ¡Jajaja!".

LEA TAMBIEN:Tras la publicación de tuits antisemitas, Fabián Doman echó a Úrsula Vargues

LEA TAMBIEN:Los polémicos tuits de Ursula Vargues por los que la califican de nazi

LEA TAMBIEN:Escandalosos premios Insultos y grieta en los Martín Fierro radiales

LEA TAMBIEN:El áspero cruce de Majul y Tenembaum después de la tensión durante los Martín Fierro

LEA TAMBIEN:Majul, durísimo con Sietecase: "haciéndose el poeta pero siempre respondiendo a los de arriba"