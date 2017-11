Tras la publicación de tuits antisemitas, Fabián Doman echó a Úrsula Vargues

Fabián Doman, el conductor del ciclo televisivo 'Nosotros a la mañana' tomó la decisión en las últimas horas de separar de forma definitiva de su programa a la panelista Úrsula Vargues. Según se conoció la decisión fue tomada a partir de una serie de mensajes de Twitter que lanzó la modelo después del altercado que se produjo anteanoche en la entrega de los Martín Fierro y que fueron interpretados como dichos antisemítas.

"Creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debés continuar en 'Nosotros a la mañana'" dijo Fabián Doman al referirse a la decisión que adoptó este lunes. Más temprano el periodista Jorge Lanata había pedido que sea desplazada del canal por las posición que tuvo en este tema.

"Por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mi pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa. La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo, y perdón por la sinceridad brutal, que en las actuales condiciones no debés continuar en 'Nosotros'. No quería que lo supieras por terceros", relató.