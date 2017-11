Escandalosos premios: insultos y grieta en los Martín Fierro radiales

Mientras el medio vive una crisis, se entregaron unos galardones marcados por la pelea entre los Leuco y la producción de Víctor Hugo

Los Martín Fierro televisivos pasaron sin grandes polémicas este año: luego de una picante edición 2016, marcada por los premios a Lanata y los discursos sobre la grieta, la última edición resultó mucho menos atrapante y predecible, sin ánimo de polemizar. Pero sus pares de la radio en su propia ceremonia celebrada el sábado, devolvieron a la gala la tensión, en una noche que quedará en la memoria colectiva como “el día que Diego Leuco intentó trompearse con la producción de Víctor Hugo”.

Sin dudas, el encontronazo fue lo más saliente de una noche donde Luis Novaresio sorprendió al llevarse el Oro, y donde los discursos políticos y las menciones a los periodistas sin trabajo fueron protagonistas, en medio de una importante crisis que vive el sector, marcada por el cierre de medios, los sueldos atrasados y las versiones de que todavía hay más por venir.

El choque entre Diego Leuco y la producción de Víctor Hugo se dio promediando la ceremonia, en el momento en que su padre, Alfredo Leuco, era premiado y daba su discurso: el Leuco mayor había escuchado los numerosos discursos sobre la necesidad de que el Estado dé respuesta al cierre de radios, y lanzó una versión que generó silbidos y algo más.

Leuco, que obtuvo el premio al mejor programa periodístico vespertino en AM, dijo sobre el escenario que “una de las cosas que me gusta de ser periodista es que creo que hay que incomodar a los cómodos y acomodar a los incómodos. Acá está en la sala un periodista (refiriéndose a Reynaldo Sietecase) que hizo leer a su compañera un texto respecto de los compañeros que no tienen trabajo. Me queda decirle que se olvidó de algunos nombres: se olvidó de Sergio Szpolski, se olvidó de Electroingeniería, se olvidó de Cristóbal López, verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política”.

“Lamento mucho los compañeros que quedaron sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación. No han dicho una palabra de los dueños de los medios y la verdad lamento traer esto a una fiesta, pero creo que hay que tener equilibrio y justicia. Si ustedes creen que Szpolski, López y Electroingeniería no tienen nada que ver con los despidos, creo humildemente que se han equivocado”, completó picante.

Fue entonces que el productor Juan Berbensi, de la producción de Víctor Hugo Morales, increpó a Diego Leuco y cuestionó en voz alta, y delante de todos, lo que Leuco padre estaba diciendo, haciendo alusiones al dueño del multimedios para el que trabaja Leuco, Héctor Magnetto. Al momento del discurso, además, se registraron también algunos insultos antisemitas contra Leuco que habrían llegado desde la misma mesa de Berbensi, una situación inverosímil para el siglo XXI...

Ante esta situación, el hijo de Alfredo, Diego, dejó el premio que había ganado como mejor analista político en una silla y se acercó a Berbensi con intenciones de hacer escalar la discusión hacia lo físico: su novia Daniela Haissiner intentó detenerlo, pero Diego estaba tan enojado que terminó zamarreándola para continuar camino hacia la mesa rival. Finalmente, la pelea no pasaría a mayores: todo quedó en “amagues”... Pero sería el punto álgido de una noche marcada por la tensión. La difícil situación que viven los trabajadores de varios medios había llevado anteriormente a varios premiados, como Belen Badía, Andy Kusnetzoff o María Ojeda, a hacer referencia a la solidaridad con los colegas que perdieron el trabajo.

María O’Donell, Martín Fierro a la mejor labor periodística femenina, mostró su “solidaridad en este momento tan difícil para muchos compañeros que la están pasando muy mal y que no cobran su salario. La radio no es el problema, es un medio vivo que sigue súper vigente, lo que hay es un problema de otra índole”; mientras que Diego Ripoll dedicó su premio a los compañeros de radio Del Plata, de la Rock&Pop y de la agencia DYN.

Luego, llegaría el premio para Reynaldo Sietecase por su periodístico de FM: como el periodista no estaba en el salón, su productora leyó un texto redactado por él donde pedía “al Gobierno que no mire para otro lado, que se hagan cargo porque menos medios implica menos voces. Hay algunos que se pasan echándole la culpa al gobierno anterior o a los empresarios que se fueron”. El discurso resultaría en la reacción de Leuco.

Tras una noche tensa, al ganar el Oro, Novaresio cerraría intentando poner paños fríos: “Quiero dedicar mi premio a los que no tienen laburo, porque no es una grieta no tener laburo, no seamos idiotas, no tener laburo es algo que nos afecta a todos, pensemos lo que pensemos”, afirmó para el aplauso.