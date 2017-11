El áspero cruce de Majul y Tenembaum después de la tensión durante los Martín Fierro

Tuvieron un duro entredicho luego de la polémica en la entrega de los premios y tras los insultos a Alfredo Leuco

Los periodistas Luis Majul y Ernesto Tenembaum tuvieron un fuerte cruce mientras debatían anoche en el programa La Cornisa la polémica que se generó durante los Martín Fierro cuando Alfredo Leuco fue insultado, lo que generó la reacción de su hijo Diego.

En ese marco, Tenembaum cuestionó el concepto de "Corea del centro", que tiempo atrás Majul había planteado, criticando a un sector del periodismo que no se definía por una postura ni por otra.

"El tema de Corea del Centro es una pavada, el periodismo es el periodismo", le reprochó, lo que motivó la respuesta del conductor: "Corea del centro es sobreactuar en la famosa discusión de así como te digo una cosa te digo la otra. Lo que no está bueno es sobreactuar. Es un problema de posicionamiento de vedette marketinera del periodismo".

A partir de ahí, la charla fue tomando cada vez más temperatura, de uno y otro lado. Tenembaum lo increpó preguntándole "¿A quién te referís? ¿A Hugo Alconada Mon? A él le dicen Corea del Centro. ¿Te referís a mi? A mí me dicen Corea del Centro. ¿Te referís a María O’Donnell?".

"Yo no te digo a vos Corea del Centro; en muchas cosas no pienso como vos; creo que quizás vos también, y esto no es personal, tenés cierta tendencia a compensar pero vos ponés un poquito más de contexto; la verdad que no sigo a uno por uno, pero sí tenés cierta tendencia a compensar", le respondió Majul.