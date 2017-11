Los polémicos tuits de Ursula Vargues por los que la califican de nazi

Las críticas que dirigió contra Diego Leuco le valieron duros cuestionamientos de otros sectores

Una vez más, la modelo que se desempeña como panelista Ursula Vargues es noticia por sus polémicos dichos. En esta oportunidad, una catarata de tuits criticando a Diego Leuco por lo que entendió protagonizó un episodio de violencia de género el sábado último, cuando reaccionó a los insultos contra su padre durante la entrega de los Martín Fierro a la radio, le valieron cuestionamiento tildándola de nazi.

"Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo xq nombrarlos los lastima", escribió en su perfil en Twitter, refiriéndose a los insultos contra Alfredo Leuco, quien mientras recibía el premio le gritaron `judío de mierda´, agresión que motivó la reacción de su hijo Diego, quien intentó increpar a quien había insultado a su padre mientras su novia hacía lo imposible por frenarlo.

Los judíos gobiernan, hace mucho, el mundo de las comunicaciones. No entiendo xq nombrarlos los lastima. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

El hijo estaba nervioso xq le insultaron a su papi y x eso se la agarró con su novia? Basta para mí. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Ese cuadro fue interpretado por la panelista de "Nosotros a la mañana" como una agresión enmarcada en violencia de género. "La violencia de género no tiene justificación alguna. NUNCA", fue uno de los primeros mensajes. "Si insultaran a mi viejo yo no me la agarraría con mi pareja", continuó.

"La religión ya no es una excusa para victimizarse. Me dijo judío... Q horror!! Jajaja!", fue otros de los tuits que escribió.

Y entonces emprendió de lleno contra el menor de los Leuco: "Se corrió el foco una vez más. Leucocito maltrató a su novia en público. No me importa si es negro, árabe, cristiano, ateo, judío o indio. NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO".

Se corrió el foco una vez más. Leucocito maltrató a su novia en público. No me importa si es negro, árabe, cristiano, ateo, judío o indio. NO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

Leucocito maltrató a su novia. Todos lo vieron. No importa q religión profese. Besooo!! — Ursula Vargues (@ursuvargues) 12 de noviembre de 2017

"El hijo estaba nervioso xq le insultaron a su papi y x eso se la agarró con su novia? Basta para mí", fue otro de los tuits.

Rápidamente sus dichos fueron confrontados por muchos, entre ellos el propio conductor del programa en el que se desempeña. "Repudio en forma absoluta y total los comentarios de @ursuvargues contra la comunidad judía. No representan la opinión del programa @Nosotros_ok y tampoco la mía", escribió Fabián Doman.

Repudio en forma absoluta y total los comentarios de @ursuvargues contra la comunidad judía. No representan la opinión del programa @Nosotros_ok y tampoco la mía. — Fabián Doman (@fabdoman) 12 de noviembre de 2017

Otro que salió a cruzarla fue el director de cine Juan José Campanella: "Volvió Carta Abierta. Qué suerte tiene esta intelectual que estoy no es EEUU y puede seguir teniendo una carrera después de este comentario #NosTienenHartos".

Volvió Carta Abierta. Qué suerte tiene esta intelectual que esto no es EEUU y puede seguir teniendo una carrera después de este comentario. #nostienenhartos pic.twitter.com/ZqUBx9Pn1F — Juan José Campanella (@juancampanella) 12 de noviembre de 2017

Mientras que Eduardo Feinmann se preguntó: "¿Otra nazi? Acá tenemos a la feminazi 'ursuka vergues'".