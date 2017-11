Majul, durísimo con Sietecase: "haciéndose el poeta pero siempre respondiendo a los de arriba"

El conductor de La Cornisa hizo una encendida defensa de los Leuco, después de la polémica durante la entrega de los Martín Fierro a la radio

La polémica quedó instalada. Unas horas después de la noche caliente que se vivió en la entrega de los Martín Fierro a la radio, los comentarios y reflexiones sobre lo que había sucedido mientras el periodista Alfredo Leuco recibía su galardón continuaron muy encendidas.

Uno de los que más fuerte defendió a Leuco y la reacción de su hijo Diego, quien quiso pelearse con un productor cuando éste le gritó a su padre "judío de mierda", fue Luis Majul.

El conductor de "La Cornisa" abrió su programa interpelando "¿cómo reaccionarías vos si a tu viejo le dicen judío de mierda?", mientras que sobre los dichos del mayor de los Leuco, quien apuntó a los empresarios que desembarcaron en medios de comunicación (de la mano del anterior gobierno) que ahora sus trabajadores presentan graves problemas laborales, afirmó: "si Cristóbal López no va preso, la Argentina no va a cambiar".

Pero un párrafo aparte fue para confrontar con uno de los ganadores que tuvo la noche, el periodista Reynaldo Sietecase, quien hizo leer un texto a una compañera al momento de recibir el premio en el que se refería a la situación de los trabajadores de prensa en conflicto con los medios donde trabajan.

"Alguien que no quiero nombrar, un tanto mediocre para mi gusto, siempre jugando al `buenismo´ y a la supuesta solidaridad con los compañeros, haciéndose el poeta pero siempre respondiendo a los de arriba, pidiendo por favor que el Gobierno se haga cargo y que no se haga el distraído con lo que pasa en los medios", comenzó Majul, sin nombrarlo pero sí mostrando una foto del periodista aludido. Y siguió: "ahora, ¿qué tiene que ver el Gobierno con los empresarios inescrupulosos, chantas, extorsionadores, que vos, poeta de café, no tenés lo que hay que tener para nombrar?".

Antes de presentar a los invitados que tenía, retomó su defensa hacia los Leuco. "Alfredo Leuco y Diego Leuco son buena gente, toman riesgo, no andan para un lado o para el otro, viendo si su carrerita funciona".