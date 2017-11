Calu Rivero explosiva: “Viví el acoso en carne propia, a mí nadie me lo tiene que contar”

La actriz reveló que los rumores eran ciertos: fue acosada en el set de “Dulce amor”, en 2013, aunque no dio nombres

Hollywood está conmocionado: cada día surgen nuevas historias de abusos sexuales en la farándula internacional, y con cada denuncia grandes ídolos del cine y la televisión se desmoronan. Así ocurrió este fin de semana, por ejemplo, con Louis CK, uno de los humoristas más reconocidos del mundo, George Takei, histórico protagonista de “Star Trek” y activista gay, y Richard Dreyfus, cuyo hijo denunció recientemente que fue acosado por Kevin Spacey. esos son solamente los últimos nombres en sumarse a una larga y oscura lista.

Y la lista seguramente se intensificará, porque a medida que más voces rompan el silencio, más silenciados se animarán a contar sus historias: el efecto, de hecho, ya llegó a Argentina, donde varias actrices contaron en los últimos días sus propias experiencias negativas, y entre esas voces emergió la de Calu Rivero, quien en 2013 participó de la exitosa telenovela “Dulce amor”, donde mantenía un romance con Juan Darthés, tras lo cual emergieron fuertes versiones de acoso en el set de filmación.

Calu había dejado “Dulce amor” sorpresivamente, entre versiones nunca corroboradas que indicaban que había sido acosada por su compañero Darthés. La salida de Rivero deterioró su relación con Quique Estevanez, pero el tiempo curó las heridas y el productor anunció que Calu puede llegar a incorporarse a “Golpe al corazón”. Parecía entonces que aquella historia de acoso quedaba atrás, pero ayer la modelo y actriz rompió el silencio y hizo renacer la historia al asegurar en una entrevista, que el acoso existió, aunque sin dar nombres, y adelantó que está escribiendo un libro en el que contará todo lo sucedido.

LA HISTORIA

Fue el gran escándalo de 2013: Calu dejaba la exitosa telenovela donde componía una de las parejas más queridas por el público con Darthés, en medio de versiones de acoso. Ella guardó silencio durante algunos días, y luego incluso negó la existencia de un abuso de parte de Darthés, aunque sin dar explicaciones sobre su salida; en posteriores entrevistas deslizó que no volvería a trabajar con el galán. Tras la salida de “Dulce amor”, Calu pasó varios años alejada de la televisión, aprovechando su arrastre en las redes sociales para convertirse en una exitosa influencer. Hasta llevó la antorcha olímpica, convocada por Coca-Cola.

Pero cuatro años después, consultada por Catalina Dlugi en el programa “Agarrate Catalina”, Calu aseguró sin medias tintas: “Viví el acoso en carne propia”. La actriz explicó que sufrió acoso (y no abuso), y afirmó que nunca desmintió el hecho. “Si hacés una búsqueda no sale que no. Pero cuando todo se empieza a desdibujar, yo lo que desmentí fue lo de abuso sexual, absolutamente. Pero yo fui parte de un acoso”.

“Por eso”, agregó Calu, “todo mi apoyo a las personas y las actrices que lo sufrieron. A mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví en carne propia. De hecho, estoy escribiendo para poder sacármelo de encima. A mí eso me incomodó por mucho tiempo”.

EL LIBRO

“En mi libro voy a contar un montón de cosas, pero estas experiencias hacen que uno se pueda parar de otra forma; lo viví, lo experimenté y tengo la capacidad para hablar de estas cosas. Creo que las mujeres estamos encontrando un espacio para construir igualdad y desplegar nuestro poder... Celebro que estas cosas salgan a la luz, porque no tiene que pasar esto, no podemos permitir nosotras que pasen. Me gusta que Netflix haya decidido sacar a Kevin Spacey de un proyecto del que era parte por más talentoso que sea. Creo que en la Argentina esto sucede y yo no fui ajena a esa experiencia”, señaló.

Rivero contó además por primera vez que aquella situación, que otras actrices como Marcela Kloosterboer han atravesado, la llevó a dejar el medio. “A mí me modificó porque tres años me alejé de la actuación”.