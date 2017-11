El Mellizo ya tiene a todos a su disposición y espera por Racing

Regresaron al país todos los jugadores de Boca que integraron diferentes seleccionados en la última fecha FIFA del año

Regresaron ayer al país todos los jugadores de Boca Juniors convocados por diferentes seleccionados para la reciente fecha FIFA. Con la llegada de los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Edwin Cardona, que se sumaron a los argentinos Cristian Pavón y Darío Benedetto y al uruguayo Nahitan Nández, se completó la nómina.

Para el horario vespertino se programó un trabajo especial con los colombianos y hoy, por primera vez en lo que va de la semana, el director técnico Guillermo Barros Schelotto tendrá a todos sus futbolistas reunidos, con vistas al clásico del próximo domingo ante Racing, en La Bombonera.

La formación que presentará el puntero, de no surgir imprevistos, por la novena fecha de la Superliga es la siguiente: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Fabra; Nández, Barrios, Pablo Pérez; Pavón, Benedetto y Cristian Espinoza. La única variante en relación con la anterior presentación, el triunfo por 2 a 1 sobre River Plate, será el ingreso de Espinoza en reemplazo de Cardona, que debe cumplir con una fecha de suspensión, dada su expulsión frente a River.

En otro orden, Boca activó en las últimas horas las gestiones para sumar, con vistas al año próximo, al mediocampista Walter Montoya, actual jugador del Sevilla de España. El ex Rosario Central no tiene continuidad en el equipo andaluz, su salida se da por segura y por otra parte, dado que no cuenta con pasaporte comunitario, su continuidad en el fútbol europeo es poco probable. Ya hubo contactos con su representante, Daniel Luzzi, que en principio debe avanzar en las negociaciones para concretar el egreso del Sevilla, luego de lo cual comenzarán las tratativas entre los dos clubes.

ESPINOZA SUEÑA CON GANARSE LA TITULARIDAD

El delantero Cristian Espinoza, quien el domingo ante Racing Club sustituirá al suspendido Edwin Cardona, sostuvo que “sueña con ganarse la titularidad, más allá de los jugadores que están y los que llegarán a fin de año”.

“No espero que se vaya nadie. Ni (Cristian) Pavón ni (Edwin) Cardona. Ojalá se queden todos. Tengo confianza en mis cualidades. Sueño con ganarme la titularidad”, afirmó Espinoza en la conferencia de prensa previa al clásico del domingo a las 19.15, por la novena fecha de la Superliga de fútbol de Argentina.

“Tengo que aprovechar los minutos que me da (Guillermo, el técnico) Barros Schelotto. Sé que cada momento me va a servir para ganarme un lugar”, agregó.

Y completó: “Quiero seguir y ganarme el puesto en Boca, mas allá de todos los delanteros están y los que llegarán a fin de año”, sentenció.