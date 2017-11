Los hinchas de Boca siguieron la fiesta en la práctica del plantel

Los jugadores vivieron un martes especial con tribunas colmadas de simpatizantes aún eufóricos por la victoria ante el Millo

El plantel de Boca Juniors tuvo ayer un martes especial, por la embanderada recepción que tuvieron los jugadores en el ingreso al predio Pedro Pompilio y el aliento que bajó de la tribuna colmada por simpatizantes que recordaron la victoria en el superclásico del domingo último. Una larga cola hicieron hinchas desde bien temprano frente al portón principal para asistir al entrenamiento, que los días martes es abierto. “Guillermo, Guillermo” bajó de la tribuna de la cancha principal de predio como retribución a la celebrada victoria del domingo en el Monumental por 2-1.

Los alambrados del predio quedaron rodeados de banderas auriazules con leyendas referidas al triunfo sobre River.

ESPERAN QUE CARDONA NO SEA SANCIONADO

Por otra parte, en Boca esperan que sea quitada la sanción al colombiano Edwin Cardona, habida cuenta que las cámaras dejaron en claro que no hubo codazo que creyó ver el árbitro Néstor Pitana.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto quiere mantener activo al equipo y por eso busca rival para poder jugar un amistoso el próximo fin de semana, ya que recién tiene cita oficial para el domingo 19 de noviembre frente a Racing en La Bombonera. El entrenamiento consistió con ejercicios regenerativos y terminó con un desafío de tiros libres. Darío Benedetto y Cristian Pavón se encuentran con el seleccionado argentino en Rusia, y también faltaron los colombianos Cardona y Wilmar Barrios, afectados al conjunto nacional de Colombia, al igual que Nahitán Nández, con Uruguay.

ROSSI ANALIZO EL BUEN MOMENTO DEL EQUIPO

El arquero titular de Boca Juniors, Agustín Rossi, destacó que “en la estructura defensiva del equipo, desde Goltz y Magallán, hasta Benedetto, son importantes para que no me lleguen a mí”, al analizar el momento del líder -con puntaje ideal- de la Superliga del fútbol argentino

“No nos llegan demasiado, pero cuando llegan una o dos veces por partido, tenés que estar atento”, señaló Rossi, quien en las ocho fechas que se jugaron de la Superliga, recibió sólo dos goles.

“A mi me da confianza el hecho de responder con pelotas importantes, no sólo para mi sino para que el grupo siga adelante”, dijo en declaraciones a TyC Sports el arquero, quien consideró que “hay grandes arqueros en el fútbol argentino, y algunos que son muy buenos atajadores, porque no es lo mismo que te lleguen diez veces a que te lleguen dos”.

EL MANO A MANO CON SCOCCO

Con respecto al superclásico que Boca le ganó a River por 2-1 el domingo pasado en el estadio Monumental, Rossi recordó “el mano a mano con (Ignacio) Scocco, que son esos momentos en que uno tiene que responder y por suerte lo pude hacer”.

“La de ‘Pity’ (Gonzalo) Martínez, le quise tirar el pelotazo a Frank (Fabra) porque me cerraron los pases. Estaba esperando que se levante para que le llegue”, dijo con respecto a uno de sus errores, cuando sacó corto y el remate del atacante de River generó riesgo para el arco “xeneize”.

En cuanto a la jugada en la cual el línea Juan Pablo Belatti cobró un corner a favor de River en la misma jugada en la cual Scocco impulsaba la pelota dentro del arco de Boca, Rossi indicó que “antes que cobre (Néstor) Pitana, yo me desentiendo de la jugada porque veo la jugada de frente y el línea ya había levantado la bandera”.

EXPLOSIVAS DECLARACIONES DE RICARDO CENTURION

El delantero Ricardo Centurión afirmó que le encantaría “volver a Boca”, pero admitió que es “inquieto” y por el momento no podría regresar al club de sus amores.

“Me encantaría volver a Boca, yo fui felíz ahí, pero soy un pibe inquieto, y no podría hacerlo. Ponele que vuelvo a Boca ¿tengo que quedarme en mi casa con mi novia encerrado?”, expresó Centurión en diálogo con radio Continental.

Centurión, de 24 años, se desempeña en Genoa de Italia y su salida de Boca Juniors, a fines de julio de este año, se produjo como consecuencia de sus problemas extrafutbolísticos, con repercusión mediática, por la decisión del presidente Daniel Angelici.

“Hice mis cagadas, pero también me jodieron mucho. Me sentía perseguido por mi propia sombra. Fueron tantas las cosas que pasaron que Guillermo (Barros Schelotto) ya no tenía fuerzas para defenderme. Tenía razón”, aseguró Centurión.

“Futbolísticamente, dejé las puertas abiertas en Boca para volver, pero no creo que sea para ahora. Hoy tengo la cabeza en Genoa, estoy tranquilo. Siento que fue una buena decisión irme”, agregó el ex Boca.