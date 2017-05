Impulsan penalizar con tareas comunitarias faltas de tránsito

Más conocida como “probation”, la figura sería una opción para aplicar en la justicia de Faltas

De aprobarse en el Concejo Deliberante, las infracciones de tránsito no sólo tendrán penas pecuniarias, sino que también contemplarán la obligación de hacer trabajos comunitarios - archivo

Pintar escuelas o salas sanitarias, limpiar parques o paseos o asistir a un curso de “sensibilización” del conductor podrían ser algunas de las penas que la Justicia de Faltas platense aplique como castigo a las infracciones de tránsito en nuestra ciudad, si prospera un proyecto de reforma del Código Contravencional presentado recientemente por el oficialismo en el Concejo Deliberante.

Se trata de incluir como opción o complemento a las multas pecuniarias sanciones conocidas popularmente como “probation”, que implican trabajos comunitarios en distintos ámbitos comunales o sociedades intermedias, que quedarán a criterio de los jueces de Faltas a la hora de decidir la aplicación de una pena a un infractor de tránsito.

Según los fundamentos de la iniciativa presentada por el concejal de Cambiemos Claudio Frangul, la inclusión de esta figura en el Código Contravencional de nuestra ciudad apunta a abreviar los plazos de los procesos y a “influir en la celeridad de los procesos en trámite en la Justicia de Faltas”, y a brindar un marco propicio para la utilización de penas “en beneficio de la comunidad y con una función educativa y social para el infractor”.

A criterio del juez, la “probation” podría ser aplicada para casos de infracciones de tránsito nacionales, provinciales o municipales, como una alternativa al pago de una multa o su complemento, y su incumplimiento supondrá el agravamiento de las multas previstas.

TRABAJOS COMUNITARIOS

El proyecto de ordenanza ingresado en el Concejo Deliberante y que ahora se espera sea debatido por las comisiones de Tránsito y de Legislación, modifica el Código Contravencional local incluyendo en las penas por las faltas mencionadas trabajos comunitarios como “la limpieza, el acondicionamiento, conservación o atención de escuelas, unidades sanitarias, parques, paseos, dependencias municipales o instituciones de bien público”.

E indica que la cantidad de horas prevista para la realización de las tareas será dispuesta por el Juez de Faltas interviniente, así como su certificación y control de cumplimiento estará a cargo del Departamento Ejecutivo, así como el establecimiento de los labores que habrá de desempeñar el infractor.

Pero, por otra parte, la iniciativa le provee al juez la posibilidad de ordenar como pena el cumplimiento de un curso de seguridad vial y sensibilización del conductor, a cargo del área de tránsito de la Comuna, con una carga horaria de 10 horas.

“CAMBIO CULTURAL”

En diálogo con el EL DIA, Frangul explicó que el objetivo es “hacer todo lo necesario para crear un cambio cultural en esta ciudad para encauzar el desastre actual del estado del tránsito”, remarcando que La Plata es “una de las ciudades con más accidentes en el país”.

Por eso, “esta propuesta cambia el molde para no seguir haciendo lo mismo, establecemos que no todo se puede resolver con plata: pagar una multa para muchos infractores no significa tanto. Pagar poniendo el esfuerzo del cuerpo es otra cosa muy distinta”, concluyó.

La medida vino siendo reclamada desde hace tiempo por el sindicato de choferes de taxis que conduce Juan Carlos Berón, quienes sugerían los trabajos comunitarios como alternativa al pago monetario de las multas de los taxistas, ante su dificultad para afrontar esos costos.

Establecido por el gobierno provincial, una contravención por exceso de velocidad puede ser penada con 3.200 a 21.350 pesos, un valor que se establece según el cálculo de la denominada Unidad Funcional (UF), que se calcula a partir del precio de la nafta y que pasó en marzo de 19,76 a 21,35 pesos.

El año pasado, una reforma del Código Contravencional local propuesto por el oficialista Julio Irurueta llevó la multa por cruzar un semáforo en rojo hasta 28.000 pesos, ya a la multa provincial se le añaden extras municipales.

En el caso del mal estacionamiento que obstruya las rampas de discapacitados en las esquinas, una ordenanza recientemente sancionada por el Concejo también a propuesta de Frangul lleva la sanción hasta 8.500 pesos.

De aprobarse esta iniciativa, ahora, además de la sanción monetaria los conductores que infrinjan las normas de tránsito deberán hacer aportes a la comunidad que impliquen cursos que mejoren su forma de manejar y concientización en la vía pública, así como contribuciones que mejoren el espacio público y las condiciones de entidades intermedias.