Los K no logran convencer a Randazzo de ir a la unidad

El sector del ex ministro ratificó que quiere PASO. Intendentes pidieron a Cristina candidata

La pelea interna entre el kirchnerismo y el randazzismo tuvo anoche un nuevo capítulo en la sede del Consejo Nacional del PJ, en la porteña calle Matheu. Allí se reunieron los integrantes de la Comisión de Acción Política (CAP) del justicialismo bonaerense, un ámbito en el cual los seguidores de Cristina Kirchner intentaron convencer a los de Florencio Randazzo de armar una lista de unidad.

Frente a esa situación, varios intendentes del sur del Conurbano salieron a reclamar que Cristina Kirchner sea candidata a senadora. A la salida del cónclave lo ratificaron Martín Insaurralde (Lomas de Zamora ) y Patricio Mussi (Berazategui).

Según pudo constatar EL DIA en el lugar, los kirchneristas no lograron convencer a los randazzistas, que enviaron a la mesa partidaria a cuatro representantes: Juan Manuel Abal Medina, Julián Domínguez, Fernando Navarro y Juan Zabaleta. Los delegados del ex ministro del Interior estuvieron rodeados por unos 30 dirigentes que les pidieron que desistan de ir a las PASO.

Uno de ellos fue el titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, quien se alinea con la ex presidenta, lo mismo que Alberto Pérez –enviado de Daniel Scioli- e intendentes como Verónica Magario (La Matanza), Juan Patricio Mussi (Berazategui) y Jorge Ferraresi (Avellaneda). En la reunión no estuvo el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, por no ser dirigente provincial.

Pero la agrupación que comanda el hijo de la ex presidenta tuvo como representantes a Wado de Pedro y Axel Kicillof. El ex ministro de Economía participó también de una reunión con otros economistas del PJ como Roberto Feletti, Arnaldo Bocco, Silvina Batakis, Agustín Dattelis y Débora Giorgi, quienes ultimaron la redacción de un documento crítico del rumbo de Cambiemos.

Según afirmaron fuentes partidarias, el inicio del encuentro en la sede de Matheu fue distendido, a tal punto que Espinoza y Domínguez se dieron un abrazo y el matancero aprovechó la oportunidad para bromear: “Acá está la lista de unidad”, sostuvo en referencia a la dupla que formaron en 2015. Pero ahora la reorganización del PJ los encuentra en veredas opuestas.

De hecho, Julián Domínguez fue ayer uno de los dirigentes que ratificaron la voluntad de Randazzo de competir en las PASO del 13 de agosto, para lo cual sus apoderados ya presentaron los avales ante la Justicia electoral. Pero la mayoría de los sectores del PJ provincial sigue insistiendo con el armado de una lista de unidad. Incluso, algunos piden que se ponga al frente Cristina Kirchner.

RECLAMO

Ese fue el reclamo específico que hicieron anoche en Matheu los intendentes peronistas de la Tercera Sección Electoral –sur y oeste del Conurbano-, entre ellos Insaurralde y Mussi. En el caso del lomense, su pedido buscaría a apurar definiciones de la ex presidenta, que viene gambeteando el lanzamiento de una candidatura aunque no termina de descartarla por motivos políticos.

Esto es: que haya un corrimiento de intendentes y dirigentes peronistas hacia las filas de Randazzo que no acepten un candidato alternativo a Cristina, como pueden ser Scioli o Magario. Esa es justamente la estrategia de la mesa chica del ex ministro, cuyos integrantes piensan que la ex presidenta no quiere realmente ser candidata este año y que busca preservarse para 2019.

“Seguimos pensando lo mismo, que la sociedad tiene que votar. Serán las PASO con la gente votando la que reorganice al peronismo”, dijo al retirarse del encuentro uno de los randazzistas, el intendente “Juanchi” Zabaleta (Hurlingham). Otro jefe comunal, Alberto Descalzo (Ituzaingó), le dijo que “si Cristina fuera candidata ganaría la elección y no solamente la interna”.

Descalzo, un veterano de PJ bonaerense, agregó: “Hasta último momento vamos a intentar que haya unidad. Nos hemos dado cuenta que no se pueden repetir errores como los de 2015. Hay que armar una propuesta en común”, remarcó, aunque sin cuestionar a Randazzo. Hasta anoche, en el peronismo no había ningún acuerdo como el que reclama Cristina Kirchner.