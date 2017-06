“Esposas de”, incógnitas y vetos en danza en las listas de Cambiemos

En medio de las pujas por las bancas para Diputados y el Senado bonaerense

Tres “esposas de”. Dos posibles vetados. Varios que van por la reelección. Y una pulseada que todavía tiene muchas incógnitas. Ese es el panorama del estado actual de las negociaciones al interior de Cambiemos para definir los nombres con los que dará la pelea por las bancas en juego en la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense en las elecciones del 22 de octubre.

En el oficialismo provincial los tiempos se aceleraron. A menos de dos semanas de la fecha prevista para que los partidos y frentes electorales anoten los nombres de los candidatos para competir en las Primarias de agosto, en Cambiemos hay tironeos entre el PRO y sus aliados del radicalismo, la Coalición Cívica y el partido FE de Gerónimo “Momo” Venegas.

El macrismo, como se dijo, libra su propia pulseada. La robustecida chance de que Esteban Bullrich sea finalmente el candidato a senador nacional por la Provincia introduce otro actor central en la disputa por los espacios que le tocará al macrismo. Seguramente el intendente Jorge Macri buscará recompensa por haber declinado en su intento por llegar al Congreso, al igual que Emilio Monzó, que parece estar sintonizando mejor con la Casa Rosada.

Resulta casi una obviedad consignar que la gobernadora María Eugenia Vidal se reservará varios espacios que se encargará de custodiar su jefe de Gabinete, Federico Salvai. Se sabe además que su par nacional, Marcos Peña, aspira a colocar algún nombre propio. Por último, aparecen los intendentes -actores nuevos en la lógica del PRO- que buscan hacer valer su poder territorial en la definición de las listas. Y no hay que descartar a Daniel Angelici, el presidente de Boca que maneja su propia cuota de poder en el macrismo.

El radicalismo apuesta en este armado a compensar los escasos espacios de relevancia que consiguió a nivel ministerial en el gabinete bonaerense, mientras que Elisa Carrió también irá en busca de lo suyo, al igual que la denominada “para peronista” del PRO liderada por el sindicalista Gerónimo “Momo” Venegas.

EN EL CONURBANO

El oficialismo expone un puñado de bancas, por lo que palpita que ampliará su base de representación en la Legislatura aún cuando no llegue a contar con mayoría propia en ambas cámaras. Y, en ese marco, la pulseada central por el caudal de votos que se pone en juego, tiene como escenario el Gran Buenos Aires.

En el norte del Conurbano (Primera sección), hay una incógnita central. El actual presidente del bloque de senadores provinciales de Cambiemos, Roberto Costa, termina su mandato e irá por la reelección. Pero todavía no está definido si el dirigente oriundo de Escobar irá por la Primera sección por la Cuarta, correspondiente al noroeste de la Provincia, por donde cumple mandato como legislador. En ese caso, el PRO podría optar por el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, cercano a Salvai.

La primera “esposa de” que aparece en danza es Daniela Reich, funcionaria provincial, casada con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. En los corrrilos políticos del oficialismo se dice que tendría amplias chances de estar en esa nómina de aspirantes al Senado. En tanto, los intendentes de los distritos rurales de esa sección empujan al alcalde de Luján, Oscar Luciani, mientras que habrá un espacio para Jorge Macri. Ni la UCR ni el sector de Carrió tendrían lugares en esta lista

El sur del Conurbano (sección Tercera) pone en juego 18 bancas. Allí, Cambiemos enfrenta un gran desafío: mejorar la performance en un territorio de fuerte peso peronista. En el oficialismo saben que, en principio, corren con desventaja, por lo que intentarán dar pelea. Claro que el armado no es nada sencillo. El nombre del ex titular del PAMI Carlos Regazzoni sonó con fuerza como posible cabeza de la lista. Pero por ahora nadie se anima a confirmarlo y hay versiones que lo ubican como candidato a concejal en su distrito, Almirante Brown. La que sí o sí estará en la nómina es la ex diputada Maricel Echecoin Moro, una de las dirigentes de confianza de “Lilita” Carrió, quien pidió su inclusión en la nómina.

La polémica en la Tercera está planteada en torno a la posible inclusión en la boleta del radical Fernando Pérez, del sector alineado a Ernesto Sanz. Pero el actual legislador tiene algunas resistencias y podría ser uno de los vetados. Las versiones señalan al intendente de Quilmes Martiniano Molina, con quien Pérez terminó enfrentado por su salida conflictiva del gabinete de ese municipio.

En la danza de nombres también aparecen Gabriela Bessana (cercana a Salvai y a Campbell); Pablo Alaniz, quien responde Marcos Peña; María Sotolano, alineada a Jorge Macri y Ricardo Giacobbe, impulsado por Emilio Monzó. En tanto, en la pata peronista de Cambiemos hay una pulseada entre María Elena Torresi, esposa de Osvaldo Mércuri, quien busca reelegir, y Baldomero “Cacho” Alvarez, ex intendente de Avellaneda con aspiraciones de estar en la lista.

EN EL INTERIOR

El armado en el interior también tiene varias incógnitas y algunas peleas. En la Segunda sección, que elige 11 diputados, todo indica que la cabeza de la lista sería para Ismael Passaglia, hijo del ex intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia, quien se incorporó a Cambiemos y al gabinete de Vidal como titular del Instituto de la Vivienda. En segundo lugar, iría por la reelección la radical Sandra París, cercana al vicegobernador Salvador. El ministro de Seguridad Cristian Ritondo impulsa a un funcionario de su cartera, Matías Ranzzini. Y Emilio Monzó quiere poner en la lista a Gisela Cerminara (delegada de Desarrollo Social de Nación). En esa sección del norte de la Provincia también talla el presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, quien pediría por la reelección de Orlando “Conejo” Yans. Podría haber otro candidato radical cercano al ex intendente de Pergamino Héctor “Cachi” Gutiérrez.

En la Cuarta sección, como se dijo, está planteada la duda por la candidatura de Costa. De ir por esta sección, encabezaría la lista. En tanto, el referente de Cambiemos del distrito más fuerte de la sección, el intendente de Junín Pablo Petrecca. cercano a Jorge Macri, impulsa a un funcionario municipal, Juan Fiorini.

En la Quinta sección electoral, que elige cinco senadores, Cambiemos apuesta fuerte a recuperar parte de lo que, presume, perderá en la Tercera. Allí, la gobernadora Vidal apunta a un candidato “tapado” para encabezar la lista. Si no, lo hará el alfonsinista Carlos Fernández.

En esta sección Cambiemos tiene otro conflicto en puerta. Uno de los aliados, “Momo” Venegas, reclama un lugar “a salir” para el actual concejal de La Costa Marcos “Cotoco” García, a quien una compañera del cuerpo le pidió una restricción judicial por los continuos enfrentamientos que mantuvo. “Cotoco” sería otro de los “vetados”.

En la Sexta, que elige 11 diputados, el intendente de Bahía Blanca Héctor Gay pedirá la reelección de Santiago Nardelli y Rosío Antinori. En esa sección, el radicalismo pugna por la inclusión de Anahí Bilbao, esposa del ex intendente de Laprida Alfredo “Vasco” Irigoin. También se habla de Emiliano Balbín.

En tanto, por la Séptima, que elige tres senadores, hay otro caso de “esposa de”. Es que el intendente de Azul, Hernán Bertellys, impulsaría a su mujer. La lista la encabezaría un hombre de Manuel Mosca, Dalton Jáuregui.