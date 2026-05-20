Samba Pincharrata: Estudiantes se hará sentir

Otro destino sudamericano y el plantel de Estudiantes tuvo apoyo de sus hinchas. Alrededor de 1500 personas ya sacaron un ticket para esta noche y dirán presente en el estadio Maracaná para un nuevo capítulo copero del Club en la historia de la Copa Libertadores. Nada menos que en la casa del último campeón y uno de los favoritos a quedarse con el título.

Los primeros en poner pie en suelo carioca lo hicieron entre viernes y sábado. Y esos aprovecharon para poner pie en la arena, tomar sol y disfrutar de lo más lindo que tiene territorio carioca: sus playas. Se pudieron ver camisetas rojas y blancas en los “postos” más populares y lo mismo por las calles principales, el Cristo Redentor, el Pao de Azúcar y los destinos más concurridos.

Este grupo también viajó a Brasil para alentar al equipo / EL DIA

Este grupo también viajó a Brasil para alentar al equipo / EL DIA

El grueso lo empezó a hacer ayer por la mañana y la tarde. Hoy lo hará el resto, que posiblemente muchos de ellos se queden hasta el lunes, aprovechado el feriado en la Argentina. Lo que se dice: una excusa más que válida para compartir pasiones: el fútbol y la familia o amigos. En todos los casos, siempre con la camiseta roja y blanca puesta.

El Rusito de Villa Elvira, Fede de la agrupación 16 de octubre, Fefo y Brian de Berisso, jóvenes de City Bell, Nazareno Zamponi, Santiago Mackcimovich, Facundo Martínez, Mateo García Barucco y Matías Gratti, Emiliano y Justina Russo, la familia Ribeiro de Garín, el Tecla de Mar del Plata, Nico de Caballito, los De Sandro de La Paternal… Infinidad de hinchas que recorrieron la ciudad de punta a punta a la espera del match de hoy.

Emiliano y Justina Russo esperando que el Pincha entre en acción

Emiliano y Justina Russo esperando que el Pincha entre en acción

Del lado dirigencial acompañaron al plantel los vices Martín Gorostegui, Pascual Caiella y Chicho Spagnuolo, además Miguel Menno, Juan Aiello, Malala Serantes, Guillermo Willi, Bruno Salomone, Pedro Wartzman, Juan Cerolini, Lautaro Porterie, María Zangara y Ramiro Segovia. También lo hizo la esposa de Juan Sebastián Verón, Valentina Martín, y otros integrantes de la Fundación Estudiantes.

Por la noche llegaron los padres de Gastón Benedetti, Juan Carlos y Beatriz, quienes recibieron de parte de su hijo el viaje, el primero de ambos en avión. Fue un momento inolvidable para ambos y lo será aún más si su hijo juega como titular esta noche en el estadio Maracaná.

La playa de fondo y un grupo que posa con la camiseta número 11

La playa de fondo y un grupo que posa con la camiseta número 11

El jugador más aplaudido y empujado por los hinchas fue Guido Carrillo, que recibió el cariño de todos los presentes, primero el lunes cuando el plantel arribó al hotel Windsor Marapendi y lo mismo ayer antes y después del entrenamiento en el CT de Vasco da Gama, también en Barra do Tijuca.

El factor clima fue determinante. La jornada amaneció nublada y antes del mediodía se puso negro y lloviznó bastante. Pero además sopló viento y la temperatura descendió a menos de 20 grados, un lujo para los que venían desde La Plata pero mucho menos de lo que imaginaban al momento de embarcar.

La infaltable selfis con Santiago Núñez, en la puerta del hotel / EL DIA

La infaltable selfis con Santiago Núñez, en la puerta del hotel / EL DIA

El hotel donde se alojó la delegación albirroja está en un extremo de la ciudad, muy lejos a Copacabana e Ipanema, los puntos elegidos por la mayoría de los visitantes.

El punto de encuentro para esta tarde será el Parque Olímpico, en la zona del Maracaná, a las 16 horas. Pero ya otros hinchas que se organizaron para viajar desde Copacabana desde el hotel Outhon y lo mismo en Ipanema. Los que se alojan en Barra lo harán desde el Windsor, unas tres horas antes del inicio del partido.