Agustín Alayes y el mercado de pases que se viene en Estudiantes: inhibiciones, ventas e incorporaciones

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En la antesala del frente a Flamengo por la Copa Libertadores, el secretario deportivo de Estudiantes, Agustín Alayes, dejó definiciones sobre el presente futbolístico e institucional del club. En diálogo con El Equipo Deportivo de La Redonda 100.3, el ex defensor albirrojo analizó el duelo copero, ratificó los objetivos del año, habló del próximo mercado de pases, reconoció la necesidad de vender un futbolista y confirmó que la prioridad inmediata será levantar la inhibición que pesa sobre la institución.
A horas del choque ante el poderoso Flamengo, Alayes remarcó que este tipo de compromisos ya forman parte de la normalidad competitiva del Pincha, aunque no dejan de tener un sabor especial.
“Son partidos lindos, especiales. Por suerte, frecuentes para nosotros. Eso habla de que el equipo y el club compiten a nivel internacional y tienen este tipo de compromisos de manera regular, y eso te ayuda a manejar esas sensaciones y a estar cada vez más acostumbrados”, señaló.
“Sabemos que Flamengo tiene muchísimo potencial, pero nosotros confiamos en lo nuestro, en lo que venimos haciendo, en lo que hemos mostrado este semestre y en nuestra historia. Ojalá que vaya todo bien”, expresó.
Los objetivos de Estudiantes para 2026
Durante la entrevista, Alayes fue claro al marcar cuál es la hoja de ruta deportiva de Estudiantes para esta temporada. Más allá del rendimiento en torneos cortos, aseguró que la principal meta pasa por clasificar nuevamente a la Copa Libertadores 2027 y seguir sumando en el ranking que alimenta la ilusión de disputar el Mundial de Clubes.
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“Este 2026 tiene como objetivo principal el pase a la Libertadores 2027 porque tenemos esa zanahoria a mediano plazo que es el Mundial de Clubes. Estamos en una buena posición, la queremos cuidar y queremos seguir compitiendo en Libertadores para sumar puntos”, explicó.
En esa línea, valoró el rendimiento del equipo en el primer semestre y destacó que, hasta el momento, las metas deportivas se vienen cumpliendo.
“Terminamos primeros en nuestro grupo, segundos en la tabla anual y estamos con chances reales de clasificar a octavos de Libertadores”, sostuvo.
Al mismo tiempo, lamentó la eliminación en el playoff ante Racing, aunque evitó poner excusas por el desgaste físico tras el viaje a Cusco y otros contratiempos.
“No hay que poner excusas más allá de que el viaje y la altura son un obstáculo. Perdimos un partido parejo, en el que creo que estábamos mejor nosotros en la última parte, pero los partidos se ganan con goles, Racing lo hizo, nosotros no. Ahora hay que dar vuelta la página”, analizó.
El mercado de pases: pocas incorporaciones y una posible venta
Uno de los puntos más relevantes de la charla giró en torno al mercado de pases que se abrirá tras el cierre del semestre. Allí, Alayes admitió que Estudiantes necesitará vender al menos un futbolista para equilibrar las cuentas y no descartó que el principal candidato sea Tiago Palacios.
“Tenemos la necesidad de vender y seguramente alguna venta en este mercado hagamos. Veremos quién es. Obviamente aparece el nombre de Tiago por una cuestión lógica, porque en su momento estuvo por irse y no deja de ser un jugador atractivo, que está haciendo una buena Libertadores y seguramente va a tener propuestas”, reconoció.
No obstante, aclaró que la intención del club no es desarmar el plantel ni realizar una renovación masiva, sino sostener la base que viene compitiendo.
“Nosotros tenemos un buen plantel, estamos conformes y contentos con cómo pudimos armarlo. También vuelven algunos jugadores de sus préstamos y estamos bien. En algún punto, sostener lo que tenemos también sería algo bueno”, afirmó.
En ese sentido, dejó una señal clara respecto a los refuerzos: no será un mercado de grandes movimientos.
“No creo que incorporemos muchos jugadores ni que vendamos muchos. La situación ideal sería sostener lo que tenemos, que es algo que nos representa”, aseguró.
La prioridad: levantar la inhibición
En el plano institucional, Alayes confirmó que el primer objetivo antes de salir al mercado será resolver la inhibición que pesa sobre Estudiantes, una situación poco habitual para el club y que condiciona cualquier negociación.
“El primer tema a resolver es la inhibición porque es lo que nos va a permitir estar activos en el mercado y, fundamentalmente, porque es algo a lo cual no estamos acostumbrados y no queremos estar en esa situación”, explicó.
Además, reveló que toda la energía dirigencial está puesta en renegociar la deuda para normalizar el escenario cuanto antes.
“Hoy toda nuestra energía está en poder renegociar esa deuda y levantar la inhibición”, afirmó.
De todos modos, buscó llevar tranquilidad al hincha y aclaró que resolver ese problema no implica necesariamente una fuerte inversión en futbolistas.
“Eso no significa que por eso vayamos a incorporar o vender mucho. Ojalá tengamos un mercado lo más tranquilo posible para nosotros”, señaló.
La postura institucional de Estudiantes y el conflicto en AFA
En otro tramo de la entrevista, Alayes también se refirió al posicionamiento institucional que tuvo Estudiantes en uno de los momentos más tensos del fútbol argentino, cuando el club tomó distancia de decisiones impulsadas desde la AFA.
Lejos de hablar de confrontación, el dirigente reivindicó aquella postura como una forma de abrir debate.
“Nuestra postura fue positiva. Nos manifestamos en desacuerdo con una decisión y con ganas de que haya un debate por un fútbol mejor. Todo lo que produzca eso, que nos revisemos y aparezcan nuevas ideas, bienvenido sea”, sostuvo.
Incluso, consideró que internamente ese episodio terminó fortaleciendo al grupo y funcionó como motor en la obtención de un título reciente.
“Fue el puntapié para un sprint final que terminó con un campeonato. Creo que fue determinante para fortalecernos internamente y tener los playoffs que tuvimos”, concluyó.
Mientras Estudiantes se prepara para una noche de alta tensión copera frente a Flamengo, la dirigencia ya proyecta el segundo semestre: mantener la competitividad, sostener la base del plantel, resolver las cuestiones económicas y seguir construyendo un camino internacional que mantenga vivo el sueño de volver a estar entre los mejores del continente.
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