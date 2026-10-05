Alarma en Estudiantes: Ezequiel Piovi se lesionó y peligra su presencia ante Flamengo en la Libertadores

Las alarmas se encienden en Estudiantes. En el transcurso del primer tiempo, Ezequiel Piovi sufrió una lesión en su pierna derecha que lo obligó a abandonar el campo de juego ante Gimnasia de Mendoza y puso entre signos de interrogación su presencia en el crucial compromiso frente a Flamengo por la Copa Libertadores.

El volante, pieza clave en el esquema del Pincha, sintió una molestia física durante el desarrollo del partido ante el conjunto mendocino y fue sustituido a los 24 minutos por Bautista Kociubinski. A la espera de los estudios médicos oficiales que determinen el grado de la dolencia, la preocupación en el mundo albirrojo es máxima de cara al choque internacional.

En las próximas horas, el cuerpo médico del club evaluará los pasos a seguir en las próximas horas para realizarle los exámenes de rigor en su pierna derecha y diagnosticar la gravedad exacta del problema muscular o articular.

Con el duelo ante Flamengo a la vuelta de la esquina, el margen de recuperación para Piovi es acotado. En caso de no llegar en condiciones óptimas, Alexander Medina deberá reestructurar el mediocampo para suplir una baja de peso ante uno de los rivales más exigentes del continente.