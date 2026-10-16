Ariel Pereyra, tras el triunfo ante Huracán: "El equipo da todo por la camiseta"

Tras el triunfazo de Gimnasia por 2 a 1 frente a Huracán en el comienzo de la 13ª jornada del Torneo Clausura, Ariel Pereyra brindó sus sensaciones en la conferencia de prensa. El técnico se mostró sumamente satisfecho por la actitud de los futbolistas y remarcó el esfuerzo constante de todo el grupo. "El equipo da todo por la camiseta y eso es re valorable. Podemos perder, empatar, ganar, pero dejan el alma", afirmó el DT.

Al ser consultado sobre el análisis del encuentro, el "Pata" reconoció la exigencia del rival de turno, pero destacó la labor táctica de sus dirigidos para sostener la ventaja. "Jugamos un mejor segundo tiempo que el que jugamos con Argentinos Juniors. Creo que defendimos bien y administramos la pelota bien", explicó.

Además, agregó: "Huracán es un buen equipo, nos obligó también a defender un poco más atrás. Habíamos hecho un muy buen primer tiempo y la verdad creo que no merecíamos irnos sin los tres puntos hoy de acá".

Al referirse a la actuación del arquero Harlen Castillo, quien debutó en la Copa Argentina y hoy tuvo la oportunidad desde el arranque. Pereyra le restó dramatismo a la modificación en el arco y ratificó toda su confianza en el colombiano. "No hablé nada con él porque es un jugador grande, tiene experiencia. Ha salido campeón en Colombia, tiene una trayectoria detrás", relató.

Sobre el rendimiento puntual de Castillo en el partido, sentenció: "Hizo lo que tenía que hacer. Tapó las pelotas que tenía que tapar. Jugó un buen partido como el resto del equipo".

El entrenador también le dedicó palabras de elogio a Nacho Fernández: "Es un jugador para nosotros muy importante, por lo que transmite adentro y fuera de la cancha. Es el emblema de nosotros". A su vez, se alegró por Conti, autor de uno de los tantos: "Merecía ya convertir, así que estoy contento por él por lo que da, por lo que le brinda al equipo, por la experiencia que tiene".

Para finalizar, el DT albiazul enfocó su mirada en la recta final del campeonato, donde el Lobo acumula siete encuentros sin conocer la derrota. "Empatar, empatar y después ganar también tiene un sabor lindo", confesó. Sobre las aspiraciones definitivas de la institución en el certamen, concluyó: "Hoy tenemos tres puntos más, estamos cerca de estar dentro de los clasificados todavía a la fase final, así que ese es nuestro objetivo principal".