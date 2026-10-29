La cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores ya comenzó también fuera de la cancha. La CONMEBOL puso en marcha este jueves 29 de octubre la venta exclusiva de entradas para titulares de tarjetas Mastercard emitidas en Uruguay, de cara al partido que Estudiantes disputará ante Palmeiras el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

La preventa comenzó a las 14, hora local, y contempla localidades de las categorías 1 y 2, destinadas al público general, además de paquetes de hospitalidad. La compra se realiza a través de la plataforma oficial libertadores.eleventickets.com.

Libertadores: cuánto cuestan las entradas para la final

Los precios establecidos por la organización varían según el sector del estadio. La categoría 1 cuesta 340 dólares, mientras que las plateas de categoría 2 tienen un valor de 250 dólares. En tanto, las populares de categoría 3, destinadas exclusivamente a los hinchas de los clubes finalistas, cuestan 95 dólares.

La preventa de Mastercard también incluye paquetes de hospitalidad por 450 dólares, disponibles exclusivamente para quienes compren entradas de categoría 1 durante esta etapa. Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro localidades de las categorías 1 y 2 y hasta cuatro paquetes de hospitalidad.

Los valores en pesos uruguayos difundidos por la CONMEBOL son referenciales y están sujetos al tipo de cambio vigente.

Cuándo comienza la venta general

La venta de entradas de las categorías 1 y 2 para el público general comenzará el lunes 2 de noviembre a las 14, hora de Uruguay. La comercialización se realizará mediante la plataforma oficial de la CONMEBOL.

Para los sectores populares ubicados detrás de los arcos, destinados a las hinchadas de Estudiantes y Palmeiras, todavía resta definir las condiciones específicas de venta. En el caso del Pincha, las localidades de la tribuna Ámsterdam se asignarán mediante el ranking de socios, de acuerdo con el esquema que informará el club.

Estudiantes deberá comunicar los puntajes necesarios para acceder a cada instancia, además de las fechas, los horarios y los procedimientos para concretar la compra.

Entradas digitales y requisitos para ingresar al Centenario

Todas las localidades serán digitales, nominadas e intransferibles. Para ingresar al estadio será obligatorio presentar el DNI físico junto con la entrada digital, cuyo código QR dinámico se habilitará durante los días previos al encuentro.

La organización también recomendó a los hinchas realizar el prerregistro en la plataforma oficial para agilizar el proceso de compra cuando se habilite la etapa correspondiente.

La final se disputará el sábado 28 de noviembre en Montevideo, donde Estudiantes buscará el título continental frente a Palmeiras en un partido único.

Preguntas Frecuentes

¿Las plateas de categoría 2 son numeradas? No. Las localidades de categoría 2 no son numeradas y las ubicaciones se ocuparán por orden de llegada, dentro del sector correspondiente.

¿Necesito ser socio de Estudiantes para comprar una platea de categoría 2? No. La venta de plateas de categoría 2 estará disponible para el público general con DNI argentino, sin necesidad de ser socio del Club ni contar con puntos en el ranking.

¿Cuántas plateas puedo comprar? Cada comprador podrá adquirir hasta cuatro entradas, que deberán estar nominadas a sus respectivos espectadores.

¿Los menores de edad pagan entrada? Sí. Todos los menores deberán contar con su correspondiente entrada para ingresar al Estadio Centenario, independientemente del sector o categoría.

¿Puedo transferir mi entrada a otra persona? No. Las entradas de categorías 2 y 3 son nominadas e intransferibles. Una vez asignada una localidad a un espectador, no podrá transferirse a otra persona.

¿Qué documentación necesito para ingresar al estadio? Será obligatorio presentar el DNI físico junto con la entrada digital, cuyo código QR dinámico se habilitará en los días previos al partido.

¿Cómo puedo pagar las entradas? Entre los medios de pago informados se encuentran las tarjetas de crédito, la billetera Prex y Global66.

¿Se venderán estacionamientos para el partido? No. No habrá estacionamientos disponibles para la venta a través del sistema de entradas.

¿Las populares se venderán mediante el ranking de socios? Sí. La venta de las localidades correspondientes a la tribuna Ámsterdam se realizará mediante el sistema de ranking de socios de Estudiantes. El Club informará oportunamente los puntajes requeridos y las distintas ventanas de compra.