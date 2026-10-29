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Estudiantes ya lanzó sus micros para la final de Libertadores: $50 mil cada pasaje a Montevideo, costeando el 70%

La adquisición de los mismos, fechas de venta, modalidades de contratación y condiciones del servicio serán comunicados próximamente por el club

Por Redacción

Estudiantes comenzó a organizar el viaje de su gente a Montevideo para la final de la Copa Libertadores y anunció una medida para facilitar el acompañamiento de sus hinchas: el club costeará el 70% del valor de los micros que trasladarán a los socios y socias hasta Uruguay.

De esta manera, quienes quieran viajar para alentar al equipo de Alexander Medina en la definición ante Palmeiras podrán acceder al traslado por $50.000 por persona. La iniciativa apunta a reducir el impacto económico que representa acompañar al Pincha en una instancia decisiva, después de una temporada marcada por numerosos viajes y el esfuerzo de los hinchas para estar presentes en cada compromiso internacional.

El encuentro ante el conjunto brasileño se disputará el sábado 28 de noviembre en Montevideo, en una nueva final continental para el conjunto albirrojo. La expectativa crece entre los simpatizantes, que esperan acompañar al equipo en busca de otro título internacional.

Desde la institución destacaron que la decisión forma parte del compromiso de facilitar la presencia de sus socios y socias en una cita de semejante magnitud. El aporte económico del club permitirá reducir considerablemente el costo del transporte y ofrecer una alternativa para quienes planean viajar desde La Plata y sus alrededores.

Sin embargo, el beneficio contempla exclusivamente el traslado. El valor de $50.000 no incluye la entrada al estadio, por lo que los hinchas deberán resolver por separado el acceso a la final.

Por el momento, Estudiantes informó que los detalles sobre la adquisición de los pasajes, las fechas de venta, las modalidades de contratación y las condiciones del servicio serán comunicados próximamente a través de sus canales oficiales.

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