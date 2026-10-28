La cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores ya empezó y, con ella, crece la expectativa de los hinchas de Estudiantes por conseguir una entrada para la definición ante Palmeiras. La Conmebol anunció este miércoles el cronograma inicial de venta de localidades para el partido que se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo.

La primera etapa se habilitará este jueves 29 de octubre, a las 14, hora uruguaya, con una preventa exclusiva para titulares de tarjetas de crédito, débito y prepago Mastercard emitidas en Uruguay. En esta instancia estarán disponibles, con cupos limitados, las entradas de las categorías 1 y 2, además de paquetes de hospitalidad.

La compra se realizará a través de la plataforma oficial de la final: https://libertadores.eleventickets.com/. Cada usuario podrá adquirir hasta cuatro entradas de las categorías habilitadas y, en el caso de quienes compren localidades de categoría 1, hasta cuatro paquetes de hospitalidad.

Cuánto cuestan las entradas para la final de la Libertadores

La Conmebol informó los siguientes precios para la definición entre Estudiantes y Palmeiras:

Categoría 1: 340 dólares.

Categoría 2: 250 dólares.

Categoría 3: 95 dólares.

Hospitalidad: 450 dólares.

Los valores en pesos uruguayos publicados por la organización son referenciales y pueden variar según el tipo de cambio vigente.

La categoría 3, con un precio de 95 dólares, está reservada exclusivamente para los hinchas de los dos equipos finalistas y corresponde a los sectores detrás de los arcos. Sin embargo, todavía no se confirmó cuándo ni bajo qué condiciones se venderán esas localidades, que son las que interesan especialmente a los simpatizantes de Estudiantes.

Cuándo se podrán comprar las entradas generales

Una vez concluida la preventa exclusiva de Mastercard, la venta para el público general de las categorías 1 y 2 comenzará el lunes 2 de noviembre, a las 14, hora de Uruguay.

En paralelo, la Conmebol trabaja con Estudiantes y Palmeiras para definir el mecanismo de comercialización de las entradas destinadas a sus hinchas. Las fechas y condiciones de esa etapa serán comunicadas próximamente por los canales oficiales.

La organización también recomendó realizar el prerregistro en la plataforma de venta para agilizar el proceso cuando se habilite la compra correspondiente.

Estudiantes y Palmeiras jugarán la final el sábado 28 de noviembre en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, en busca del título más importante del fútbol sudamericano. Mientras tanto, los hinchas del Pincha esperan precisiones sobre la disponibilidad de localidades, los cupos y el procedimiento para conseguir un lugar en las tribunas.