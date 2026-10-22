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Cayó 2-0 en Montevideo

At. Mineiro perdió, pero jugará la final con el Xeneize

city torque afuera pese a ganar

Por Redacción

El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, sufrió más de la cuenta en su visita al Montevideo City Torque, que lo derrotó 2-0 por el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, en el estadio Centenario.

Atlético Mineiro no jugó para nada bien y fue dominado por su rival en suelo charrúa, pero sin embargo sacó provecho de la ventaja obtenida la semana pasada en Brasil, donde se impuso por 3-0 y por eso, se metió en la final del certamen continental, donde ya lo esperaba Boca.

De esta manera, el Xeneize y el Galo se verán las caras el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, para definir al campeón.

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