Boca, Argentinos y Central en una definición electrizante por la Tabla Anual

Boca recibirá este sábado a Defensa y Justicia, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura, en busca de un triunfo que le permita quedarse con el título de Campeón de Liga.

El encuentro, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Yamil Possi.

Boca llega a este encuentro con la ilusión al máximo, ya que tiene muy buenas posibilidades de quedarse con el título de Campeón de Liga que se le entrega al primero de la tabla anual.

El "Xeneize", que es dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, lidera en la tabla anual con 60 puntos junto con Argentinos Juniors, pero cuenta con una muy amplia diferencia de gol a su favor, por lo que prácticamente se aseguraría el título en caso de ganar este sábado.

Boca se encuentra ante una posibilidad histórica de quedarse con la cuádruple corona, ya que también es uno de los candidatos en el Torneo Clausura, mientras que en la Copa Sudamericana se encuentra en la final y en la Copa Argentina está en semis.

Defensa y Justicia, por su parte, atraviesa un gran momento y marcha cuarto en la Zona A con 28 puntos, con la posibilidad incluso de superar a Boca si le gana.

En lo que respecta a la tabla anual, los dirigidos por Julio Vaccari marchan undécimos y tienen serias posibilidades de clasificar al menos a la Copa Sudamericana.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Defensa y Justicia: el entrenador aún no dio detalles sobre la posible formación. DT: Julio Vaccari.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Yamil Possi

Hora: 17:30. TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Argentinos quiere ser el más Bicho

Argentinos Juniors recibirá este sábado a Huracán, por la decimosexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con el título de Campeón de Liga en la mira.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona, está programado para las 17:30, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro designado fue Pablo Dóvalo, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Argentinos Juniors se encuentra ante uno de sus partidos más importantes en los últimos años, ya que llega a este cruce con la posibilidad de consagrarse Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual.

Para que esto ocurra, tiene que ganar y esperar a que Boca no sume de a tres contra Defensa y Justicia. También está la posibilidad de que ambos equipos se impongan en sus respectivos enfrentamientos, pero en ese caso el "Bicho" debería golear a Huracán por más de 10 goles.

En caso de empatar, la cuestión se le complica más a los de La Paternal, ya que deberían esperar a que Boca pierda y que Rosario Central no gane.

Huracán, por su parte, se encuentra en su peor momento del año, luego de caer en sus últimas cuatro presentaciones.

El "Globo", que es dirigido por Diego Martínez, perdió sus últimos cuatro partidos, pero todavía tiene chances de terminar entre los ocho mejores y así ingresar a los playoffs. Para que esto ocurra, tienen que ganar y esperar a que Sarmiento o Independiente Rivadavia de Mendoza pierdan.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Franco Paredes, Erik Godoy, Mateo Mendoza, Sebastián Prieto; Facundo Carrizo; Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón y Matías Giménez. DT: Nicolás Diez.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Martín Nervo, Máximo Palazzo, César Ibáñez o Leandro Lescano; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Estadio: Diego Alberto Maradona

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17:30. TV: TNT Sports

En el Canalla es ganar y esperar los milagros

Rosario Central recibirá este sábado a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro correspondiente a la decimosexta fecha del Torneo Clausura que será clave en la definición por el título de Campeón de Liga.

El partido, que está programado para las 17:30, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Hernán Mastrángelo, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Rosario Central, que es dirigido por Jorge Almirón, se encuentra en un inmejorable momento, ya que ganó siete de sus últimos ocho partidos, lo que le permitió meterse de lleno en la pelea por el título de Campeón de Liga que se le entrega al líder de la tabla anual.

Sin embargo, el "Canalla" no depende de sí mismo para coronarse porque está obligado a ganar y que Boca y Argentinos Juniors no sumen de a tres.

La otra alternativa que tiene el equipo rosarino es empatar, que Argentinos Juniors pierda y que Boca sea goleado por más de seis goles por Defensa y Justicia.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, está último en la Zona B con solo nueve puntos y ya no tiene chances de mantener la categoría.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Julián Fernández, Jaminton Campaz; y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Estudiantes de Río Cuarto: Lautaro Herrera; Fernando Rodríguez, Agustín Quiroga, Sergio Ojeda, Juan Antonini, Gonzalo González; Gabriel Alanís, Alejandro Cabrera, Tomás González; Ibrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Gerardo Acuña.

Estadio: Gigante de Arroyito

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17:30. TV: ESPN Premium