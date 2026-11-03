Bronca por las entradas: nuevo comunicado de Conmebol por la reventa

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) lanzó una advertencia por la comercialización de entradas y paquetes turísticos no autorizados para las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, que se disputarán en Montevideo, Uruguay, y Barranquilla, Colombia, respectivamente.

La entidad informó que tomó conocimiento de que agencias de turismo, intermediarios y plataformas no autorizadas ofrecen entradas y paquetes para ambos encuentros. Frente a esta situación, alertó a los hinchas sobre los riesgos de comprar fuera de los canales oficiales y aclaró que no se responsabiliza por la autenticidad ni la validez de esos tickets.

En ese sentido, advirtió que quienes adquieran entradas por esas vías podrían encontrarse con inconvenientes al momento de ingresar a los estadios. Además, rechazó categóricamente la reventa no autorizada y señaló que adoptará las medidas correspondientes para proteger a los aficionados.

Cuáles son los canales oficiales para comprar entradas

La CONMEBOL recordó que la venta oficial de entradas para ambas finales se realiza exclusivamente a través de las siguientes plataformas:

Copa Sudamericana 2026: sudamericana.eleventickets.com

sudamericana.eleventickets.com Copa Libertadores 2026: libertadores.eleventickets.com

Por otra parte, informó que ABSOLUT SPORT es la única empresa autorizada para promocionar y comercializar paquetes que incluyan entradas y servicios de hospitalidad para las dos finales.

La Confederación reiteró su compromiso de combatir la venta y reventa no autorizada y de garantizar un proceso de comercialización transparente y seguro para todos los hinchas.