Confirmado: el viernes se venden las Generales para Estudiantes vs Palmeiras

En medio de la bronca de los hinchas de Estudiantes tras haberse agotado el lote de plateas que se puso ayer a la venta para la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras, Conmebol confirmó que este viernes 6 de noviembre salen a la venta las Generales (a US$ 95), que será por sistema de rainking. Además detalló cómo avanza el expendio. Cabe recordar que este lunes se comercializaron los tickets desde las 14 y muchos denunciaron que en apenas dos minutos el sitio marcaba el cartelito de "sold out".

Según el organismo sudamericano, la venta al público con tarjetas Mastercard emitidas en Uruguay (2,000 tickets), que se activó el pasado 29 de octubre, alcanzó al 100%.

En cuanto a la ⁠venta al público general para las categorías 1 y 2 aseguró que ayer se pusieron a disposición un total de 4.500 tickets (2.000 para cada club y 500 neutros). También se agotaron.

Ahora se viene la tercera etapa, que es la que realizan los Clubes para la Categoría 3. Se venderán un total de 24.000 tickets (12.000 para cada equipo) y será el viernes 6 de noviembre. En el caso del Pincha, será por ranking, que ya fue informado el domingo.

Por último, el jueves 5 de noviembre, habrá "ventas y acuerdos contractuales, patrocinadores, right holders, etc" y la "última venta inventario Público General disponible de entradas (10 Nov) hasta agotar stock".

Ranking de socios

Como viene publicando EL DIA, un grupo de socios del Pincha tiene su entrada asegurada. Así lo manifestaron desde el club el domingo en un comunicado, cuando dieron a conocer las etapas de venta de Generales por ranking para la final en Montevideo.

La primera ventana irá de los 1000 a los 546 puntos para los socios en general y de 1000 a 363 para socios del interior (son los únicos que tienen asegurado un lugar, según informó el Club); la segunda será de los de los 545 puntos a los 400 puntos para socios generales y 362 a 290 para socios del interior; en la tercera tendrán la chance los socios generales que cuenten con 399 a 200 puntos y de 289 a 150 para los asociados del interior; mientras que en la cuarta y última ventana será el turno para los que acumulen 199 a 0 puntos y de 149 a 0 puntos para socios del interior.

La bronca por las plateas

Ayer, tras agotarse las plateas, la indignación de los hinchas del Pincha creció más cuando a las pocas horas aparecieron páginas de reventa ofreciendo a precios notablemente más elevados a los oficiales las ubicaciones en las plateas destinadas a la gente del León. Incluso, uno de los sponsors oficiales de CONMEBOL desde hace varios días ya ofrece un paquete de viaje que manejan valores de alrededor de cuatro millones de pesos.

Por otra parte, distintos hinchas manifestaron el hecho de que se ubicaban en los primeros lugares de la fila virtual para ingresar a comprar sus entradas y que una vez que se les permitió acceder para realizar la operación, ya aparecía el cartel de “sold out” en la web. Lo ocurrido, no es de extrañar, ya que en su momento cuando a Boca le tocó disputar la final de 2023 frente a Fluminense, miles de hinchas xeneizes pasaron por las mismas dificultades, ante una página que no dio a basto y colapso frente a la gran demanda.

En medio de la incertidumbre, muchos hinchas que se habían registrado para obtener una platea y ya asegurarse su presencia en el estadio Centenario de Montevideo, ahora aguardan a tener un buen puntaje en el ranking diagramado por la institución albirroja para lo que será la tercer etapa de venta de entradas que será este viernes sólo para socios.

Frente a un partido en el que el Pincha volverá a decir presente tras 17 años y por primera vez con esta modalidad de venta y disputa de final a partido único, el hincha de Estudiantes ya dio muestras de que hará lo imposible para decir presente en lo que será la sexta final continental de su historia, pero ese deseo chocó en este caso con una organización que, al menos hasta al momento, mostró no estar a la altura desde el punto logístico. También, pese a que desde la entidad presidida por el paraguayo Alejandro Domínguez en la previa del comienzo de la venta de entradas se mencionaron los estrictos procedimientos para la obtención de un ticket, tampoco está claro que fue lo que ocurrió para que a pocos minutos de iniciado el primer día de compras para los hinchas de Estudiantes y Palmeiras, las entradas volaran sin darle chances a ambas hinchadas de obtener al menos una y que luego aparecieran muchas de ellas en páginas de reventa a casi el triple del valor puesto por CONMEBOL.