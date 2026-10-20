Cambia el horario del partido Gimnasia vs Sarmiento

El partido que disputarán por la fecha 14 Gimnasia y Sarmiento en el Bosque sufrió un cambio de último momento. El choque se jugará finalmente este viernes 23 a las 17, y no a las 19.00 como estaba programado.

Según se informó oficialmente, la modificación se debe a "motivos de seguridad". Lo cierto es que no se dieron mayores detalles al respecto.

Cabe destacar que el Lobo se juega una parada brava en el Bosque en sus aspiraciones por clasificar a los play offs del torneo local como así también a una de las copas internacionales del 2027, a 3 fechas para el cierre. Es por eso que el cabezazo de Germán Conti fue un desahogo en el Ducó ante Huracán y un alivio cuando durante el fin de semana ganaron Instituto, Boca, Argentinos, Lanús, Rosario Central, Vélez y River. Es que el punto ante el Globo le hubiera sumado poco.

Gracias a la victoria, Gimnasia arrastra siete fechas sin perder y -con 22 puntos- está metido bien adentro de la clasificación entre los ocho mejores del Grupo B. Y en la tabla anual, le sacó tres puntos a Estudiantes, que se quedaría fuera de la Sudamericana a la espera del corrimiento -al menos- por el cupo del campeón del torneo actual y el ganador de la Copa Argentina. Detrás del Pincha están Independiente y Defensa, ambos 5 puntos abajo del Lobo con 9 por jugar.

Por otro lado, tras el descanso del fin de semana, el plantel albiazul volvió a las prácticas en Estancia Chica con ejercicios físicos y distintos trabajos con pelota. Sin Agustín Colazo n Bautista Barros Schelotto (se terminó su año futbolístico), el Pata Pereyra podría repetir equipo el viernes ante el Verde en 60 y 118.