Castillo superó la revisión médica y se suma al Lobo

Gimnasia ya tiene nuevo arquero. Ayer al mediodía, Harlen Castillo superó la revisión médica sin inconvenientes y hoy por la mañana de sumará a los entrenamientos del plantel dirigido por Ariel Pereyra, aunque es prácticamente seguro que no tomará parte del amistoso principal ante Tristán Suárez.

El golero acaba de desvincularse de Atético Nacional de Medellín y llega al Lobo con el pase en su poder por 18 meses en un contrato que puede extenderse por un año extra. Gimnasia había apuntado a Santiago Rojas, arquero de Nacional de Paraguay, pero cuando las gestiones no prosperaron la dirigencia eligió al golero colombiano.

Castillo tiene 32 años, mide 1.88 m. de altura y esta será su primera salida del fútbol colombiano, donde fue figura del Deportivo Pereira (atajó dos penales en la definición del 2022 que le permitió ser campeón por primera vez en 78 años) y alternó en el equipo de Medellín, donde terminó jugando las finales por el campeonato que ganó Junior de Barranquilla por la convocatoria de David Ospina a la Selección.

Lejos de la expectativa inicial de la llegada de un arquero indiscutido, Castillo llega para pelear el puesto con Nelson Insfrán, aunque el carácter de incorporación del colombiano seguramente le brinde la chance de titularidad.

VARIOS JUVENILES PUEDEN SALIR

Mientras Gimnasia busca un extremo en el mercado de pases y gestiona por la llegada de alguna apuesta para el ataque, quizá en los próximos días surjan novedades para futbolistas del plantel que salgan en busca de rodaje.

Quienes tienen posibilidades de salir cedidos son Juan Cruz Cortazzo, Jorge de Asís (ambos jugaron ayer en Reserva), Alejo Gelsomino y Diego Mastrángelo. Cayetano Bolzán jugará en Deportivo Maldonado mientras que Leandro Mamut jugará en Racing de Córdoba pero ya como jugador libre luego de rescindir su contrato.