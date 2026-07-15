La Reserva igualó en el debut del DT Hernán Lisi

En un partido parejo en el que el equipo del debutante Hernán Lisi redondeó una buena actuación, Gimnasia igualó 0 a 0 con Unión en un partido disputado en La Tatenguita que marcó el debut del selectivo en el Torneo Clausura Proyección.

En el primer tiempo hubo una gran respuesta del arquero tripero Máximo Cabrera ante un remate de Ricardo Solbes. El Lobo respondió con un centro de Jorge de Asís pero el arquero Kuverling se quedó con el disparo de Leonel Troncoso. Sobre el final de la etapa, el arquero también le ganó a Jorge de Asís en otra chance clara.

En el inicio del complemento el poste salvó al local tras un remate de Lautaro Napolitano. Luego los equipos hicieron del partido más luchado que jugado y el resultado se encaminó naturalmente hacia el 0 a 0 final.

Por la próxima jornada, Gimnasia jugará nuevamente en condición de visitante ya que viajará hasta Córdoba para enfrentar a Instituto en el predio La Agustina de la capital mediterránea.

SÍNTESIS

Unión (0): Juan Kuverling; Gael Canteros, Ignacio Isla, Mario Mosset, Santiago Zenclussen; Simón Bigot, Nicolás Mariotti; Benjamín Pérez, Ricardo Solbes, Lucas Caciabue; Agustín Benavídez. DT: Alejandro Trionfini.

Gimnasia (0): Máximo Cabrera; Santiago Castro, Jeremías Langa, Juan Cruz Cortazzo, Mariano Ojeda; Joel González, Bautista Soulas; Lautaro Napolitano, Leonel Troncoso, Brian Croce; Jorge de Asís. DT: Hernán Lisi.

Cambios: PT.: 9m.′ Tomás Torres por Mariotti (U). ST.: al inicio Dylan Álvarez por Soulas (G), 16m.′ Santino López García por Napolitano (G), Gerónimo Farías y Thiago Fernández por Pérez y Benavídez (U); 21m.′Jesús Schalbetter y Juan Peralta por Zenclussen y Canteros (U); 38m. Bautista Panaro y Francisco Ballesteros por Croce y de Asís (G); 43m. Lautaro Díaz por Troncoso (G).

Amonestados: Bigot, Isla (U); Cortazzo (G).

Árbitro: Nicolás Díaz.