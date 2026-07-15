Gimnasia ganó su amistoso ante Tristán Suárez: goles de Nacho Fernández y Auzmendi

Gimnasia ganó 2-0 en su tercer amistoso de la pretemporada ante Tristán Suárez en Estancia Chica. El Lobo disputó dos amistosos de 70 minutos para darle rodaje a la totalidad de su plantel. Se jugó a puertas cerradas, sin público ni prensa.

El elenco albiazul alistó a Insfrán; B. Barros Schelotto, Conti, Giampaoli, Silva T; Pérez, Seoane, Miramon, Fernández; Auzmendi, M.Torres. Nacho Fernández y Auzmendi, los autores de los goles del triunfo. Luego del mismo fue el turno de los suplentes.

Se trató del primer amistoso en nuestro país luego de los partidos disputados en Rusia que dejaron un balance netamente favorables más allá de los resultados, el empate 1 a 1 ante el multicampeón Zenit y la victoria 3-1 sobre el Dynamo Majachkalá.

En los encuentros disputados en San Petesburgo, Gimnasia no utilizó por precaución a Alexis Steimbach y Augusto Max, quienes están recuperados de molestias musculares aunque no es segura sun inclusión en el partido de esta mañana. El otro futbolista que no sumó minutos en Europa fue Facundo Di Biasi, quien esá en plena puesta a punto futbolística luego de su operación de ligamentos cruzados y sufrió una lesión muscular lógica tras la larga inactividad.

Ariel Pereyra trajo buenas conclusiones del viaje a Rusia que sirvió para solidificar al grupo y también ratificó algunas fortalezas del equipo, que tiene a Nacho Fernández como gran figura, a un Ignacio Miramón que está muy cerca del nivel de su primera etapa en el Lobo y una dupla de ataque que aporta soluciones, con la buena complementación de Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

El próximo sábado por la mañana, el equipo albiazul disputará su último partido de preparación antes del inicio del campeonato. Visitará a Independiente en el predio de Villa Domínico en un ensayo que servirá para que el entrenador tripero defina los titulares para visitar a Racing en el comienzo del Clausura.