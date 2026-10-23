Con Fernando Muslera vestido de héroe: así fue la definición por penales para clasificar a la final de la Copa Libertadores

El arquero Fernando Muslera se convirtió en el héroe indiscutido de la noche al contener tres disparos en la definición desde los doce pasos. Con una actuación memorable, el Pincha eliminó a Flamengo y sacó boleto a la final de la Copa Libertadores.

En el segundo penal de la tanda, Fernando Muslera comenzó a erigirse como la gran figura. Jorginho ensayó un remate cruzado de derecha, pero el arquero adivinó la intención y logró desviar el disparo.

En la siguiente ejecución, Nando volvió a lucirse frente a Paquetá. El futbolista brasileño frenó su carrera antes de impactar el balón con la cara interna del pie izquierdo, aunque la artimaña resultó inútil ante la rápida reacción del portero, quien contuvo el envío.

En el último tiro de la serie, Muslera completó su hazaña. El arquero detuvo el potente derechazo cruzado de Bruno Henrique y, con esta intervención fenomenal, selló la clasificación definitiva de Estudiantes a la instancia más trascendente del certamen.