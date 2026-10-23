Estudiantes vs Flamengo | Desde la tribuna, así se vivió el último penal atajado por Fernando Muslera

Tras su magra participación en el Mundial 2026 con la Selección de Uruguay, el fútbol le dio revancha a Fernando Muslera con Estudiantes, que anoche se puso el traje de héroe en el Maracaná y con sus tres atajadas en los penales de Flamengo le dio el pase a la final de la Copa Libertadores 2026, donde el próximo 28 de noviembre buscará levantar su quinto trofeo enfrentando a Palmeiras. Pero hubo un momento épico para el golero albirrojo: la última ejecución desde los 12 pasos. Y la tribuna deliró cuando se consumó el Maracanazo.

Las manos de Muslera habían detenido dos disparos (Jorginho y Paquetá), mientras que Edwin Cetré la había mandado a las nubes. Tras haber convertido De Arrascaeta y Leo Pereira por un lado, y José Sosa, Tiago Palacios y Eors Mancuso, por el otro, el que se puso frente a la pelota fue Bruno Henrique. Si lo metía, el local seguía con vida. Si lo erraba, Estudiantes volvía a meterse en la final tras 17 años.

Lo concreto es que el arquero de Estudiantes se lució al estirarse a su palo derecho para contener el disparo del jugador brasileño y así darle la posibilidad a los del Cacique Medina de volver a definir una Copa Libertadores, como lo hizo en el 2009 ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

Como se muestra en el video, la tribuna del Maracaná explotó. Abrazos, lágrimas y otra vez el Pincha se metió en una final del torneo que tanto le gusta al hincha, que agotó las 4 mil entradas disponibles y armó su fiesta en Río de Janeiro. Así se vivió:

Un 10 para Muslera

De esta forma Muslera mostró que es un arquero de gran jerarquía. Además durante el partido también mostró su solvencia debajo del arco como así su seguridad al salir a cortar los centros. Tuvo una atajada monumental, cuando Estudiantes estaba con hombre menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez a poco de iniciarse la etapa complementaria.

Está tapada fue cuando restaban apenas nueve minutos para finalizar el partido. Un cabezazo de Gonzalo Plata fue desviado por el guardavallas uruguayo. En un roce con el delantero ecuatoriano le hizo un corte en el labio por lo que tuvo que asistir con el cuerpo médico albirrojo.

Seguramente esta actuación de Fernando Muslera, que se ganó un 10 en el boletín de calificaciones, será recordad para siempre en la historia de Estudiantes como el héroe del Maracaná.