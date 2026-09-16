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Cuándo salen y dónde sacar las entradas para el último partido de Messi en la Selección argentina

La Albiceleste jugará contra Benín el 6 de octubre en lo que será la despedida oficial del astro rosarino.

Por Redacción

 Las entradas para el último partido de Lionel Messi en la Selección argentina se pondrían a la venta a fines de septiembre. Los tickets estarían disponibles entre siete y diez días antes del 6 de octubre, fecha establecida para el amistoso ante Benín en el estadio Monumental.

La fecha estimativa de la venta de entradas es, hasta el momento, la única confirmación extraoficial por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. 

Por otro lado, la plataforma en donde se podrá gestionar la compra de las entradas sería Deportick. Esta página es la que se utiliza habitualmente para expedir los tickets de la "albiceleste" en el territorio argentino. 

En cuanto a los precios, todavía no hay un estimativo de cuánto puedan costar. En otras ocasiones, la AFA vendió entradas que iban desde los 90 mil hasta los 480 mil pesos. 

Cómo registrarse en Deportick para sacar entradas para el partido de la Selección Argentina

Para crear un usuario, es necesario entrar a la web de Deportick y registrarse con todos los datos personales (DNI, nombre completo y correo electrónico). 

Luego, hay que validar la cuenta creada, y verificar que la misma funcione sin inconvenientes el día previo a la venta de las entradas. 

Por último, una vez que esté el expendio, hay que conectarse minutos antes a Deportick para comenzar a realizar la fila virtual.

Agencia NA.

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