Denuncia de Gasly por amenazas en las redes

Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, expresó su preocupación por las amenazas recibidas y dijo que la situación le “parece inquietante”.

En la previa del GP de Azerbaiyán, el francés se lamentó: “La magnitud de las amenazas y los ataques me parece completamente inapropiada; especialmente cuando van dirigidos a familiares y a mi novia. No creo que eso deba ocurrir”.

Además, recordó: “Las cosas no eran así en el pasado y, como deporte, simplemente debemos encontrar la forma de convertirlo en un lugar más sano, porque estás expuesto y sabés que vas a ser atacado”.

“Puede gustar o no, eso me parece totalmente perfecto, pero hay una cierta línea que no se debería cruzar solo por estar detrás de una pantalla y un teclado, y esas líneas se están cruzando demasiadas veces”, concluyó el francés.

Gasly, que marcha décimo en el campeonato con 41 puntos que pudo sumar en lo que va de la temporada, fue muy criticado por no dejar pasar a Colapinto en las últimas vueltas del GP de España, en una carrera donde ya no tenía posibilidades de terminar entre los 10 primeros porque todavía le restaba parar en boxes.