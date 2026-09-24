Franco Colapinto: ante la temida curva del Castillo

Franco Colapinto, tendrá una complicada prueba este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, que cuenta con la temida “la curva del castillo”.

La curva 8 del circuito de Bakú se trata de un estrecho callejón, que tiene solo 7,6 metros de ancho. Esto hace que sea prácticamente imposible pasar a un rival en este sector.

Los pilotos deben entrar a esta curva prácticamente en diagonal para no perder velocidad, ya que ingresan al mismo a unos 100 kilómetros por hora.

Uno de los choques más famosos en esta curva fue la del monegasco Charles Leclerc, que chocó allí su Ferrari durante la clasificación de la edición 2019 de dicha prueba. Lo mismo pasó con el polaco Robert Kubica ese mismo día, solo unos minutos antes.

Lo más curioso de todo es que en internet se viralizó un video de Leclerc, quien sufrió un accidente prácticamente idéntico al que le tocó vivir en la vida real mientras jugaba en un simulador.

Entre las prácticas libres, la clasificación y la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán, Franco Colapinto deberá pasar por la temida “curva del castillo” cerca de 100 veces.

En el caso de Colapinto disputará por tercera vez el Gran Premio de Azerbaiyán en lo que respecta a Fórmula Uno. En 2024, el piloto argentino, que por entonces competía para la escudería británica Williams, chocó durante las prácticas libres; aunque luego tuvo una extraordinaria clasificación y una mejor carrera para terminar octavo y así sumar sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1.

Al año siguiente, Colapinto no corrió con la misma suerte, debido a que sufrió mucho la falta de rendimiento de su Alpine y tuvo que conformarse con la decimonovena posición en la carrera.

Este año, Colapinto llega al GP de Azerbaiyán mucho más afianzado en la categoría y habiendo protagonizado muy buenas actuaciones en las primeras 14 fechas del campeonato de categoría máxima categoría del automovilismo internacional.

La actividad en esta nueva jornada del campeonato se iniciará hoy con las primeras dos prácticas libres. La primera de estas pruebas está programada para las 5:30 (hora de nuestro país); mientras que la segunda será a las 9.

Al día siguiente, los pilotos tendrán la tercera y última sesión de entrenamientos a las 5:30 para terminar de poner a punto sus monoplazas de cara a la clasificación, que se iniciará a las 9.

Finalmente, la carrera del GP de Azerbaiyán, en circuito callejero de Baku, está programada para pasado mañana a las 8.

Esta fecha cuenta con la peculiaridad de que la competencia principal será el sábado y no el domingo, ya que el 27 se conmemora el Día del Recuerdo en Azerbaiyán. El gobierno de ese país hizo un pedido formal a la FIA, que fue autorizada por dicho ente.

Toda la actividad del Gran Premio de Azerbaiyán, durante sus tres días, se podrá seguir en vivo y directo por las señales de Disney + Premium y Fox Sports.

En lo que respecta a la lucha por el título, el líder con comodidad es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien tiene 292 y le saca 81 a su escolta, que es su compañero de equipo, el británico George Russell.