“El tema del odio es algo que no tiene banderas”

Franco Colapinto habló sobre su experiencia hace dos años cuando consiguió el octavo puesto en el GP de Azerbaiyán. “Es una pista que desde que la conocí me trajo buenos resultados, me cayó muy bien desde el primer momento”, expresó el argentino.

De acuerdo con Gasly, Colapinto manifestó su mirada ante las amenazas sobre su compañero luego de la maniobra que tuvo el francés para con el argentino en la fecha pasada: “Lo de las redes es algo que hay que mejorar, lo que pasa en la pista queda dentro del equipo. El tema del odio es algo con lo que siempre estamos en desacuerdo y los pilotos no lo queremos, me pasó a mí, al equipo y a Pierre”.

“Es algo que como fanáticos del deporte, ya seamos argentinos, brasileños o europeos, No tiene banderas. Hay que mejorar y trabajarlo; hay que apoyarme pero no desmerecer al otro, lo importante es el equipo y dejar a Alpine arriba y para eso hay que trabajar juntos”, enfatizó Colapinto.