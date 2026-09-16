Despedida de Messi: ¿el Papu Gómez estará en el Monumental junto a los campeones del mundo?

La Selección argentina se prepara para una noche especial el próximo 6 de octubre en el Monumental, donde enfrentará a Benín en un amistoso que tendrá como gran atractivo la despedida de Lionel Messi del equipo nacional. Para la jornada fueron invitados, junto a sus familias, los otros 25 campeones del mundo de Qatar 2022, entre ellos Alejandro “Papu” Gómez, cuya posible presencia genera expectativa por su relación con varios referentes de aquel plantel.

El anuncio realizado por Chiqui Tapia abrió la posibilidad de que los integrantes del seleccionado que conquistó el Mundial de Qatar vuelvan a reunirse en el estadio de River. Entre ellos se encuentra el Papu Gómez, quien recibió la invitación para participar del homenaje a Messi.

La eventual presencia del mediocampista podría propiciar un reencuentro con futbolistas con los que compartió uno de los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, su regreso al entorno de la Selección también despierta interrogantes por lo ocurrido después de aquella consagración.

En marzo de 2023, Scaloni convocó al Papu para los amistosos frente a Panamá y Curazao, pero el jugador finalmente no pudo viajar a la Argentina. El Sevilla no le dio autorización porque atravesaba la recuperación de una lesión en el tobillo.

De esa manera, Gómez terminó siendo el único campeón del mundo que no estuvo presente en aquella celebración que la Selección realizó ante los hinchas argentinos en el Monumental.

El distanciamiento del Papu Gómez con los referentes de la Selección

Después de aquella ausencia comenzaron a circular distintas versiones sobre un supuesto distanciamiento entre el Papu Gómez y algunos referentes del seleccionado argentino. Nunca existió una explicación oficial que permitiera establecer qué había sucedido ni tampoco se confirmó públicamente una pelea concreta.

La situación llamó la atención porque durante el Mundial de Qatar el mediocampista había mostrado una relación cercana con varios de los futbolistas más importantes del plantel. Gómez aparecía habitualmente junto a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, además de ser uno de los protagonistas de los momentos más distendidos del grupo.

Una de las escenas que reflejó aquella relación ocurrió durante uno de los recordados streams del Kun Agüero en pleno Mundial. Messi, De Paul, Paredes y el propio Papu Gómez participaron de aquel momento marcado por las bromas y las risas, en una imagen que exhibía la cercanía entre los jugadores mientras disputaban la Copa del Mundo. Con el paso de los meses, distintas situaciones y comentarios alimentaron las versiones sobre un cambio en esos vínculos. Sin embargo, el motivo de un eventual distanciamiento nunca fue aclarado públicamente por sus protagonistas.

La publicación del Papu Gómez a un año del título en Qatar

Otro episodio que generó repercusión ocurrió el 18 de diciembre de 2023, cuando se cumplió exactamente un año de la consagración argentina en Qatar. Ese día, Gómez utilizó sus redes sociales para recordar la conquista de la Copa del Mundo y acompañó su mensaje con fotografías y videos de aquella campaña. El detalle que llamó la atención fue que había limitado los comentarios de la publicación.

Además, entre los futbolistas que habían compartido con él el Mundial de Qatar, solamente Emiliano “Dibu” Martínez había marcado “me gusta” en el posteo.

El doping y la suspensión que alejó al Papu de la Selección

La situación del Papu Gómez tuvo luego otro capítulo que modificó por completo su vínculo con el fútbol y con la Selección argentina: el doping positivo que derivó en una suspensión de dos años.

La sanción lo mantuvo alejado de las canchas y también cerró, al menos durante ese período, la posibilidad de volver a ser convocado por el equipo nacional.

Gómez había jugado su último partido con la camiseta argentina precisamente durante el Mundial de Qatar. Fue en los octavos de final ante Australia. A partir de entonces, su recorrido con la Selección tomó un rumbo diferente al que podía imaginarse inmediatamente después de conquistar la Copa del Mundo.

Qué dijo Paredes sobre el supuesto conflicto con el Papu

Mientras Gómez cumplía la suspensión, Leandro Paredes se refirió a las versiones que hablaban de una supuesta pelea con el exjugador de Atalanta y Monza, vinculada a un presunto episodio de magia negra.

En una entrevista con el youtuber Ezzequiel, Paredes fue consultado sobre el tema y respondió: “Lo del Papu Gómez es un rumor que se dijo en Internet y no sé por qué. Nosotros no le damos bola porque sabemos cómo es la prensa”.

El referente de la Albiceleste eligió así despegarse de las versiones que circulaban sobre el supuesto enfrentamiento. Ahora, con la despedida de Messi en el horizonte y los campeones del mundo de Qatar invitados nuevamente a compartir una jornada especial, el nombre del Papu Gómez vuelve a aparecer alrededor de la Selección.

El 6 de octubre, el Monumental podría convertirse en el escenario de un reencuentro entre el mediocampista y aquellos compañeros con los que levantó la Copa del Mundo. La gran incógnita es si finalmente estará presente para despedir a Messi y volver a encontrarse con los campeones de Qatar.