Gimnasia vs Belgrano | Disponen el “Día del Club” y los socios pagarán $25.000

Gimnasia informó que para el partido del próximo jueves a las 19.15 en el Bosque ante Belgrano se estableció el “Día del Club”. Es por eso que para ingresar al estadio, los socios —incluidos quienes cuentan con abono a platea— deberán adquirir su acceso correspondiente. "Este aporte extraordinario representa una manera de acompañar al Lobo en un momento que nos encuentra juntos, protagonistas y con nuevos desafíos por delante", informaron desde el club.

Los valores son los siguientes:

* Socios y socias de popular: $25.000

* Socios y socias abonados a platea: $25.000

* No socios popular: $75.000

* No socios jubilados y pensionados: $50.000

* No socios menores: $37.500

* No socios Platea H Alta: $95.000

Además se informó que hasta el jueves 5 de noviembre a las 18 -o hasta una hora antes del comienzo del partido-, estará disponible el pack “Sigamos Juntos”, que incluye el acceso al partido con Belgrano + el partido de Octavos de final de play off. Estos son los valores:

* Para popular, el combo tendrá un valor de $50.000

* Combo Basile Alta $60.000

* Combo Basile Baja / Techada A-B $70.000

* Combo Techada C $80.000

* Combo Palco Duran $90.000

La compra se hace por sistema, en el Portal de Autogestión: https://autogestion.gimnasia.org.ar/. Se indicó que "no hace falta ir a la sede".