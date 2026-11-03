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Para ver al Lobo en el Bosque, habrá que pagar

Gimnasia vs Belgrano | Disponen el “Día del Club” y los socios pagarán $25.000

La comisión directiva dispuso que para el partido ante el Pirata los hinchas realicen un "aporte extraordinario", incluidos los que tienen abono a platea

El hincha y socio de Gimnasia deberá pagar un bono para ver al Lobo ante Belgrano

Por Redacción

Gimnasia informó que para el partido del próximo jueves a las 19.15 en el Bosque ante Belgrano se estableció el “Día del Club”. Es por eso que para ingresar al estadio, los socios —incluidos quienes cuentan con abono a platea— deberán adquirir su acceso correspondiente. "Este aporte extraordinario representa una manera de acompañar al Lobo en un momento que nos encuentra juntos, protagonistas y con nuevos desafíos por delante", informaron desde el club.

Los valores son los siguientes: 

* Socios y socias de popular: $25.000
* Socios y socias abonados a platea: $25.000
* No socios popular: $75.000
* No socios jubilados y pensionados: $50.000
* No socios menores: $37.500
* No socios Platea H Alta: $95.000

Además se informó que hasta el jueves 5 de noviembre a las 18 -o hasta una hora antes del comienzo del partido-, estará disponible el pack “Sigamos Juntos”, que incluye el acceso al partido con Belgrano + el partido de Octavos de final de play off. Estos son los valores: 

* Para popular, el combo tendrá un valor de $50.000
* Combo Basile Alta $60.000
* Combo Basile Baja / Techada A-B $70.000
* Combo Techada C $80.000
* Combo Palco Duran $90.000

La compra se hace por sistema, en el Portal de Autogestión: https://autogestion.gimnasia.org.ar/. Se indicó que "no hace falta ir a la sede".

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