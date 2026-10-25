El hombre que sabe aprovechar las chances

Franco Torres ha adquirido la importancia de un sexto hombre del básquet. En los últimos cuatro partidos ingresó apenas 76 minutos pero ayudó a sumar nada menos que 8 puntos.

Participó en la jugada del gol de Agustín Colazo para el empate ante Independiente Rivadavia, en Mendoza; le hicieron el penal para igualar ante Atlético Tucumán, en el Bosque; le cometieron la falta que derivó en el gran centro de Nacho Fernández para el cabezazo de Germán Conti que significó la victoria ante Huracán, en el Ducó, y el viernes, aportó tranquilidad con un golazo que significó el 2-0 definitivo sobre Sarmiento. El correntino juega poco pero aporta muchísimo para este Lobo del Pata Pereyra.

A Torres siempre le costó ganarse un lugar entre los once titulares. A esta altura, entiende a la perfección su situación y la necesidad de aportar en los pocos o muchos minutos que le toque jugar. “Nosotros entrenamos para estar siempre dentro del equipo. A veces nos toca, otra veces no, pero sean 5 o 10 minutos siempre hay que buscar, hacer algo”, expresó el extremo de 27 años.

Desde afuera, el partido ante Sarmiento pareció una victoria sin mayores sobresaltos. Torres elige resaltar que el equipo supo administrar los tiempos del partido, igual incluso cuando el desarrolló no fue del todo favorable: “Por momentos nos tocó sufrir pero lo sabemos manejar. El grupo se hace fuerte en esos momentos, que es lo más importante. Y después cuando tenemos la pelota sabemos que algo vamos a crear”.

Nacido en San Luis del Palmar y con un paso previo por las juveniles de Banfield, Franco Torres valoró la campaña del equipo, que con 51 puntos está cerca de alcanzar los objetivos del semestre.

“Venimos sacando puntos hace varias fechas y venimos demostrando para qué estamos”.

Respecto del golazo que sirvió para liquidar el partido ante el equipo del Colorado Sava, Torres explicó que la pelota le quedó “justa”. “El ‘Viejo’ (por Nacho Fernández) venía encarando para el medio y me quedó a mí. El árbitro ya iba a pitar la falta pero dejó seguir y me quedó justa para el remate. Fue un buen gol. Uno siempre lo busca, entrena para eso, se queda un ratito más en los entrenamientos” para encontrar ese tipo de premio.

Con un recorrido más corto, su gol tuvo algún punto de contacto con aquel golazo para ganarle 4-2 a Argentinos Juniors en La Paternal en 2023.

“Aquel fue un poquito más largo, pero este fue lindo”, comparó el delantero albiazul.

A la hora de analizar el presente del equipo, todos los jugadores resaltan la unión del plantel. “El grupo está muy bien. El plantel empuja siempre para el mismo lado. Tenemos un capitán que es Nacho, lo seguimos a él y se nota en la cancha”, expresó Torres.

El reconocimiento del delantero se amplió a los hinchas triperos. “Hay mucho para hablar de la gente porque es una locura lo que hace. Seis de la tarde, saliendo del trabajo y a los dos minutos estaba llena la cancha. La gente siempre empuja y siempre alienta”, expresó Franco.

El equipo terminó jugando con varios pibes salidos de la cantera. “Nosotros ya nos conocemos hace mucho. También nos conocemos adentro de la cancha, eso nos viene muy bien. Es lindo compartir con compañeros desde muy chicos. Hoy lo estamos disfrutando”, valoró Torres.

Asimismo, se refirió al diálogo previo y los consejos a Facundo Di Biasi (recuperado de una lesión que el propio Franco Torres vivió en carne propia) y Leonel Troncoso antes de su debut.

Las palabras apuntaron a “que lo tomen tranquilos porque la euforia te lleva a hacer cosas que no salen bien. Entonces les dijimos que hagan las cosas simples, que se suelten, que disfruten. Así fue, lo disfrutaron y salió todo bien”.

A esta altura del año, Gimnasia tiene un pie y medio en los playoffs del Clausura y en la Sudamericana, pero se ilusiona con pelear hasta el final por un lugar en la Copa Libertadores de América.

“Desde un primer momento fue un objetivo. Queremos terminar entre los primeros, todavía nos quedan un par de partidos y no tengo dudas de que vamos a seguir sumando”, expresó Torres. ¿Para qué está este Gimnasia? Estamos “para pelear arriba siempre”, dijo El extremo. Y, por qué no, la ilusión es el campeonato. “Siempre soñamos”, dijo Franco Torres, alguien que de ilusiones y aprovechar oportunidades sabe mucho.

“Venimos sacando puntos hace varias fechas y demostramos para qué estamos”

Franco Torres, Extremo de Gimnasia