El sentido mensaje de Memphis Depay tras errar el penal y ser eliminado por Estudiantes

La eliminación de Corinthians en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Estudiantes dejó una herida profunda en el conjunto brasileño, especialmente en Memphis Depay, el principal protagonista de la última jugada. Tras fallar el penal en el minuto final que hubiera forzado la definición desde los doce pasos, el delantero rompió el silencio y publicó un emotivo mensaje para pedir perdón.

A través de sus redes sociales, el futbolista expresó su inmenso dolor por la oportunidad desperdiciada que sentenció la suerte de su equipo en el certamen continental: "Quiero pedir disculpas a los hinchas, a las millones de personas que creyeron en nuestro sueño de ganar la Libertadores. Tengo el corazón roto por esto".

"El penal que podría habernos mantenido en el partido se convirtió en la mayor decepción de mi carrera hasta ahora. Tenía plena confianza en la forma en que debía golpear la pelota, como lo he hecho muchas veces en mi carrera, pero el resultado fue doloroso", relató sobre el peso de su error.

En su extensa carta, el goleador también reflexionó sobre su vínculo con la entidad paulista y agradeció el respaldo incondicional del público frente a las adversidades: "La razón por la que me uní a este hermoso club fue siempre para mostrar mi talento, disciplina y ética de trabajo. Dos años después hemos construido grandes recuerdos, pero eso se acabó y quedó en el pasado".

Lejos de buscar atenuantes ante las críticas, el atacante asumió su responsabilidad y envió un fuerte mensaje de resiliencia de cara a lo que viene: "Entiendo y acepto todas las críticas y emociones que vienen con este momento, pero nunca, nunca me rendiré en tratar de hacer una historia más grande en este club y poner a Corinthians, junto con el equipo y los hinchas, donde pertenece".

"Es hora de trabajar más duro o irse a casa, porque no soy el tipo de hombre que se esconde detrás de excusas. Las cosas no serán fáciles, pero quien me conoce, sabe que soy un luchador. Me quedo en el campo de batalla porque el sueño que todos tenemos no murió, al menos no en mi corazón", concluyó.