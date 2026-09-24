Estudiantes definió las pautas para el viaje a Santiago del Estero: DNI, horarios y requisitos

De cara al duelo por la Supercopa Internacional, Estudiantes hizo público un detallado instructivo destinado a los pasajeros que se desplazarán en los micros dispuestos por el club para viajar a Santiago del Estero. El objetivo principal es garantizar que el traslado masivo de los hinchas del Pincha se desarrolle de manera ordenada y sin inconvenientes.

El punto de encuentro para el inicio del viaje será en UNO a partir de las 17, mientras que la partida de los 70 micros está programada para las 19. Desde el club remarcaron la importancia de concurrir con suficiente margen de tiempo y contar con el DNI físico (formato credencial) en mano, dado que se realizará un control individual al momento del embarque.

Asimismo, se aconseja a cada hincha registrar, anotar o fotografiar el número de micro e interno asignado para evitar confusiones a lo largo de toda la travesía. Ante la extensión del recorrido hasta Santiago del Estero, el club confirmó que cada pasajero podrá llevar agua, bebidas y comida y que estará permitido el ingreso de refrigeradores personales, siempre que no obstaculicen la circulación en los pasillos ni afecten el orden dentro de la unidad.

En ese sentido, desde el club se solicita mantener el orden en las unidades y hacer un uso responsable de los sanitarios para evitar desperfectos. Por estrictos motivos de seguridad y logística, no estará permitido cambiar de micro bajo ninguna circunstancia, tanto en el tramo de ida como en el de regreso.

Respecto al arribo a la sede del encuentro, desde el club advirtieron que, por cuestiones operativas, es probable que los hinchas deban realizar una caminata de distancia considerable desde el sector de estacionamiento de los micros hasta los accesos al estadio.

Por otra parte, dada la alta concurrencia de público prevista para la final, se anticipa la posibilidad de saturación o fallas en las redes de telefonía móvil e internet. Ante este escenario, la dirigencia apeló al compromiso de los viajeros para mantener la atención en las indicaciones de los coordinadores, no olvidar el número de interno correspondiente y respetar de manera estricta los horarios y puntos de encuentro fijados para el retorno a La Plata.