Viaje por una nueva estrella

Estudiantes parte rumbo a Santiago del Estero. Un nuevo viaje que esta vez tendrá en juego una estrella para sumar a su camiseta y a su historia. No vale lo mismo que muchas de las que tiene pero en cuando a número es lo mismo. Se juega la Supercopa Internacional en el Madre de Ciudades contra Rosario Central.

El plantel estará partiendo desde el aeropuerto de Ezeiza a las 10:30, luego del desayuno. Muy temprano teniendo en cuenta que el partido se jugará mañana a las 16 horas en la capital de esta provincia. Pero tiene un motivo.

En principio el viaje de ida estaba previsto para la tarde, con la idea de llegar, descansar y jugar al día siguiente. Pero cuando la organización cambió de horario y lo puso a las 16 horas la logística tuvo que modificarse. La explicación es razonable: a esa hora pronostican una temperatura superior a los 30 grados, algo atípico a lo que se está viviendo en La Plata en estos momentos y el plantel tiene que aclimatarse.

La delegación estará llegando pasado el mediodía al hotel Hilton, en el centro de la ciudad santiagueña (el mismo que ya utilizó en oportunidad del compromiso contra Racing en la final del torneo Clausura) y en horas de la tarde se entrenará en el predio que posee el exfutbolista de Boca Julio Marchant.

El Cacique Medina quiere que los jugadores empiecen a estar a clima con la temperatura que sufrirán a la hora del partido que sin lugar a dudas será otro obstáculo sumado al viaje y al enorme trajín de los partidos por torneo y Copa Libertadores.

¿Por qué la organización decidió cambiar la noche por la tarde para este partido si al ser fecha FIFA no hay compromisos anunciados para mañana? Una pregunta que no tiene respuesta. En principio iban a jugar Boca-Racing a la noche y entonces la idea era no superponer la pantalla y así se adelantó la Supercopa Internacional. Lo curioso es que el partido de Copa Argentina se pasó para el domingo. ¿Entonces?

Lo concreto es que los jugadores sufrirán el calor y en ese sentido también el DT pensó en algunas variantes porque sabe que varios de sus jugadores están cansados o al límite desde lo físico. Además de las bajas obligadas de Tiago Palacios y Joaquín Correa, el Cacique Medina metería mano en otros sectores del campo, principalmente en el mediocampo y ofensiva.

Para que Ezequiel Piovi no está tan solo en la recuperación podrían meterse Gabriel Neves y Baltasar Rodríguez y Edwuin Cetré ser un nexo para jugar cerca de Guido Carrillo, que tendrá la difícil misión de bancarse con los delanteros rivales. Para compensar el despliegue de energía tal vez lo mejor sea tener la pelota y no correr tanto por las bandas como en otros partidos.

Para este partido podrá estar Tomás Palacios, que se entrenó toda la semana con la Selección pero será liberado en la mañana para que se sume al plantel que saldrá rumbo a Santiago del Estero.

La delegación tendrá a todos los jugadores arriba del avión más allá que muchos no podrán ser tenidos en cuenta por lesiones y porque todavía no están recuperados de sus dolencias que los marginaron. Pero el cuerpo técnico los quiere a todos juntos para afrontar este partidos y las demás finales a jugarse en octubre.