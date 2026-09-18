Estudiantes dispondrá de 70 micros para viajar a Santiago del Estero: precios, horarios y venta de pasajes

De cara al duelo contra Rosario Central, por la Supercopa Internacional, Estudiantes pondrá a disposición un total de 70 micros subvencionados para que los hinchas puedan viajar a Santiago del Estero el próximo sábado 26 de septiembre a las 16.

La venta de los pasajes comenzará este sábado 19 de septiembre a las 8:00, de forma exclusiva para socios y socias (sin sistema de ránking) a través de la App UNO y de la plataforma UNO Ticketing, hasta agotar el cupo disponible.

El precio a pagar será $40.000 (sin distinción de edad) y se aceptarán tarjeta de débito, crédito en un pago, o en 3 y 6 cuotas con interés según la entidad bancaria. En ese sentido, el traslado no incluye la entrada al estadio por lo que cada pasajero deberá contar con su ticket asegurado previamente para poder abordar la unidad.

Asimismo, no se realizarán reintegros ni cancelaciones una vez adquirida la plaza. Además, el club recomendó a quienes viajan habitualmente con agrupaciones consultar previamente con sus referentes antes de realizar la compra individual.

Los 70 micros partirán desde UNO el viernes 25 de septiembre entre las 19:00 y las 21:00. En tanto, el viaje de retorno a La Plata está programado para la madrugada del domingo, una vez concluido el encuentro. Ambos horarios quedarán supeditados a la coordinación final de los organismos de seguridad.