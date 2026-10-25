“Estudiantes ganó en la cancha”: el DT del Palmeiras defendió al Pincha tras el reclamo de Flamengo

Luego de que Flamengo reclamara ante la Conmebol y el TAS por la mala inclusión de Marcos Rojo, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, alzó la voz para fijar una postura firme y centrada estrictamente en lo deportivo de cara a la gran final de la Copa Libertadores del próximo 28 de noviembre en Montevideo entre el Verdão y Estudiantes.

“Nuestro objetivo era estar en la final, y estaremos allí. En cuanto al resto, la Conmebol es una organización competente. Un club de la talla de Estudiantes sabe lo que debe y puede hacer”, remarcó con serenidad el entrenador portugués.

En esa línea, el técnico del Palmeiras destacó que los méritos deportivos deben prevalecer por encima de cualquier reclamo externo: “Palmeiras ganó en la cancha, Estudiantes ganó en la cancha. Estos asuntos legales no me conciernen”.

Asimismo, Ferreira ratificó que el plantel del Palmeiras se encuentra enfocado únicamente en la preparación táctica para el choque decisivo en el Estadio Centenario, restándole significación a los planteos de la dirigencia del Flamengo. “Esas cuestiones jurídicas no son asunto mío. Pase lo que pase, Palmeiras estará el día 28, por méritos propios y sin asteriscos, para disputar nuevamente la final de la Libertadores”, sentenció.