“Es ridículo”: la presidenta de Palmeiras salió a defender a Estudiantes tras el reclamo de Flamengo

La previa de la gran final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras sumó un capítulo fuera de las canchas. Tras el intento de Flamengo de anular la clasificación del Pincha por la supuesta mala inclusión de Marcos Rojo, la presidenta del Verdão, Leila Pereira, salió con los tapones de punta a cruzar al club carioca y respaldó firmemente al equipo argentino.

“Qué feo. Es ridículo. La presidenta del Palmeiras es muy sincera. Lo que me interesa es que el Palmeiras está en otra final más y hemos logrado este éxito dentro del terreno de juego; eso es lo que debe suceder siempre. Es ridículo recurrir a subterfugios para alcanzar el éxito, sin motivo alguno”, señaló en la previa del partido entre el equipo brasileño y Bragantino.

En esa línea, la dirigente recordó la derrota sufrida ante Flamengo en la final de la Libertadores del año pasado y destacó el esfuerzo de su institución sin buscar excusas: “El año pasado estuvimos en Lima; pasó lo que pasó. Nos pusimos el traje de la humildad, trabajamos durante todo el año y estamos de nuevo en una final de la Libertadores; además, seguimos en la Copa de Brasil, luchando en el Brasileirão y somos campeones del Paulistão”.

Leila Pereira remarcó que las normas del juego deben respetarse y apuntó directamente contra las actitudes dirigenciales que buscan ganar en los escritorios lo que no se consiguió en la cancha. “(La dignidad) Eso es lo que le falta a ese club que está intentando mover los hilos. Pónganse la sandalia de la humildad, reconózcanlo. Palmeiras está en la final, Estudiantes está en la final y será un hermoso espectáculo en Montevideo”, dejó en claro.

Para cerrar, la presidenta consideró que este tipo de acciones representan una falta de respeto tanto para el Pincha como para los propios hinchas del Flamengo. “Una de las mayores virtudes del ser humano es la humildad, para reconocer que a veces las cosas no suceden como uno quiere; los otros clubes también trabajan y quieren ganar. No hay que buscar subterfugios que pongan nervioso al hincha. Es una falta de respeto tanto para su propia afición como para su adversario”, sentenció.