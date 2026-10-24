Flamengo ratificó su reclamo por Marcos Rojo y confirmó que reclamó ante el TAS

La tensión en los escritorios de la Copa Libertadores sumó un nuevo capítulo de máxima temperatura. Luego de las declaraciones de la presidenta de Palmeiras en defensa de Estudiantes, Flamengo emitió un extenso comunicado para dar su versión de los hechos, desligarse de las acusaciones de "jugar fuera de la cancha" y ratificar que presentó una reclamación formal ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y la Conmebol por la inclusión de Marcos Rojo.

Según argumentó la directiva del conjunto carioca, la polémica comenzó cuando el Pincha solicitó el pasado 9 de octubre la inclusión de Rojo en lugar de Gabriel Neves. De acuerdo al detalle expuesto por Flamengo, la Conmebol rechazó la petición en dos oportunidades (14 y 15 de octubre) tras consultar a la FIFA, basándose en que el libro de pases en Argentina había cerrado el 2 de septiembre y que el futbolista había actuado para Racing hasta el 27 del mismo mes.

“Convocado a integrar un proceso que no inició, Flamengo actuó únicamente para preservar sus derechos. El club argentino entró al campo consciente de esa consecuencia, además de la advertencia ya hecha por el propio TAS”, sostuvieron desde el club brasileño.

Desde el Mengão explicaron que fue el propio Estudiantes quien acudió al TAS e incluyó a Flamengo como parte en el conflicto. En esa línea, remarcaron que el 21 de octubre el tribunal con sede en Suiza autorizó la participación provisional del central, pero “denegó la solicitud de Estudiantes para apartar las consecuencias deportivas y disciplinarias que puedan derivar de la decisión final”.

Tras la revancha disputada en el Maracaná, Flamengo confirmó que hizo efectiva la denuncia en los términos del artículo 24.1.b del Código Disciplinario de la Conmebol, exigiendo una definición expedita antes del choque decisivo frente a Palmeiras en Montevideo. “No se trata de buscar un resultado fuera del campo. Se trata de garantizar que las normas de una competición internacional valgan por igual para todos los clubes, de todos los países”, sentenció el comunicado, asegurando que aguardarán el fallo definitivo “con serenidad”.