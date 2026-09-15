Estudiantes vs Corinthians | El Pincha levanta vuelo con su ilusión copera a cuestas

Brasil nunca ha sido una tierra sencilla para Estudiantes, que mañana visita a Corinthians. Sin embargo es el país donde obtuvo por última vez la Copa Libertadores y hacia donde fijará coordenadas en las próximas horas con toda su ilusión de romper el maleficio de los cuartos de final, instancia que no puede superar justamente desde su cuarta y última coronación en la ciudad de Belo Horizonte.

Luego de la práctica matutina en City Bell, en las primeras horas de la tarde los convocados por Alexander Medina subirán al micro que los llevará con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La comitiva albirroja, que estará encabezada por el presidente pincharrata Juan Sebastián Verón, abordará un vuelo con destino a San Pablo, en donde el León estará hospedado en el municipio paulista de Guarulhos y descansará en el hotel Marriott, ubicado a unos cuarenta minutos del Neo Química Arena.

En relación al probable equipo para el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, aún se mantienen algunas incógnitas, que comenzarán a develarse en la previa del viaje a suelo brasileño. Las dudas del DT uruguayo, pasan por la evolución que muestre Tomás Palacios, que se perdió el encuentro de la semana pasada en Uno ante el Timão y también fue preservado por el Torneo Clausura en la agónica victoria frente a Platense. Si bien el “Cacique” fue optimista en conferencia de prensa para que el defensor central pueda estar en el choque copero, será una cuestión a seguir minuto a minuto.

Por otra parte, también en lo que fue el contacto con la prensa palpitando el duelo ante los dirigidos por Fernando Diniz, el ex DT de Inter de Porto Alegre, no descartó utilizar un esquema con cinco defensores. De inclinarse por un esquema con cinco hombres en el fondo, habrá que ver como arma el sector defensivo, ya que no podrá contar con Gastón Benedetti, que por su amarilla en el duelo de ida llegó al límite de amonestaciones y no podrá estar en San Pablo.

A su vez, la mitad de la cancha estaría conformada por Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi y Alexis Castro que le ganaría la pulseada a la última cara nueva en sumarse al plantel pincharrata, Jalil Elías, pese a que en las últimas horas se barajó la posibilidad de que el ex Tigre pueda ser de la partida.

En el frente de ataque, todo parece un poco más claro, con las presencias de Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Joaquín Correa, para intentar quebrar la defensa corinthiana.

De esta manera, con la ilusión copera a cuestas en una serie abierta y un equipo que se irá tornando más claro con el pasar de las horas y una vez en Brasil, el Pincha levantará vuelo en las próximas horas hacia un destino que promete ser complicado con un estadio que estará colmado por la expectativa que el hincha de Corinthians guarda con avanzar en la Copa Libertadores.

En cuanto a los hinchas albirrojos, de quienes se espera un gran acompañamiento, desde Estudiantes se advirtió por el comportamiento. En especial en cuanto a lo relacionado a cantos y expresiones racistas, xenófobas o discriminatorias, que constituyen delitos graves con hasta cinco años de prisión en Brasil, como también detenciones de forma inmediata, la cual no cuenta con libertad bajo fianza. También, desde el Consulado General de la República Argentina en San Pablo, se recomendó a los asistentes adquirir las entradas por los canales oficiales, tener presente que el consumo de estupefacientes se encuentra gravemente penado y contar con un seguro de viaje de amplia cobertura que incluya asistencia legal.