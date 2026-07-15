Estudiantes vs Central Córdoba | El Pincha ganó 2-1 en su último amistoso

Estudiantes le ganó 2-1 a Central Córdoba en Uno, en el cuarto partido amistoso que disputó el conjunto albirrojo para ponerle fin a su pretemporada. Los goles del Pincha los marcaron Alario (que fue suplente) y Amondarain, mientras que en la visita anotó Barrera.

Se juegaron dos encuentros de 80 minutos cada uno y se destacó la presencia de Fernando Muslera en el arco, tras su paso por el Mundial 2026 con la selección de Uruguay, quien tapó un mano a mano clave en la primera etapa para salvar su valla.

Así formó el Pincha en el primer encuentro: Muslera; Meza, Núñez, González Pirez, Palacios; Piovi, Castro, Amondarain; Pérez, Palacios y Carrillo. Luego ingresó Alario. El dato es que Fabricio Pérez le ganó la pulseada a Joaquín Tobio Burgos y se metió en el equipo titular.

Según pudo saber EL DIA, el equipo de Medina tuvo movilidad por los costados y por momentos apostó a los centros al corazón del área rival. Uno de ellos fue conectado por Alexis Castro que se fue cerca y pudo ser la apertura del marcador.

En el complemento llegaron los goles. A los 12 Barrera puso el 1 a 0 para Central Córdoba, pero los albirrojos lo dieron vuelta a los 34 y a los 36 con los tantos de Alario y Amondarain, respectivamente.

En el segundo encuentro el Picha salió con Iacovich; Mancuso, Pierani, Funes Mori, Benedetti; Neves, Sosa, Farías; Aguirre, Cetré y Alario.

Tras este choque, Estudiantes ya pondrá la mente en lo que será la final de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, que se jugará el 21 de julio a las 18:00 hs en el estadio Julio César Villagra perteneciente a Belgrano de Córdoba. Seguramente esa será la formación del Pincha para el choque del próximo martes.

La pretemporada de Estudiantes

Tras pasar algunos días de trabajo en Punta del Este, donde enfrentó a Deportivo Maldonado, luego el León afrontó dos amistosos más ya en suelo argentino, ante Aldosivi y Talleres.

Ya con plantel completo, tras la llegada de Fernando Muslera en el arranque de la semana, ahora el Cacique apunta a terminar de ajustar los detalles para un comienzo de semestre que tendrá para iniciar un título en disputa, pero que además lo tendrá afrontando los octavos de final de la Copa Libertadores ante Universidad Católica, como otro de los objetivos primordiales en la segunda mitad de 2026.

Así, hoy el Pincha le puso punto final en Uno a los amistosos, para darle paso en unos días a la hora de la verdad, con un segundo semestre por demás exigente en donde estará compitiendo en el Torneo Clausura donde debutará como local ante Independiente, Copa Argentina, los octavos de final de la Copa Libertadores y como primer paso, la disputa de la Supercopa Argentina.

Mikel Amondarain volverá a ser titular en estudiantes / Prensa Edlp