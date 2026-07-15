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TRIUNFO 2-0 EN CITY BELL

La Reserva arrancó con el pie derecho ante Colón

X (@EdelpFutbol)

Por Redacción

Los dirigidos por Jonatan Schunke pusieron primera en el Torneo Proyección en la cancha Nº5 del Country Club y sumaron sus primeros tres puntos ante el Sabalero.

El encuentro, que comenzó a las 13:00 hs, mostró a un Estudiantnes que desde el comienzo tuvo la iniciativa y merodeo el área de la escuadra santafesina, que pese a estar en la B Nacional, solicitó disputar el torneo de reserva.

El primero para el León, llegaría gracias a un potente y certero tiro libre desde la izquierda de Franco Domínguez Ávila, que se fue a clavar al palo derecho del arquero Sabalero. Así, el Pincha se iría al descanso un gol arriba.

En la segunda etapa, el conjunto albirrojo aumentaría la ventaja por medio de Martín Naser que le puso cifras definitivas al duelo de la primera fecha del Torneo Proyección.

Los once pincharratas fueron: Tiziano Van der Tuin; Pedro Santecchia, Máximo Desábato, Dante Porcel, Jorge Georgieff; Mauricio Súarez, Agustín Traina, Franco Basualdo; Martín Naser, Benjamín Sagües Barreiro y Franco Domínguez Ávila.

De esta manera, Estudiantes comenzó con el pie derecho el campeonato y en la segunda fecha volverá a ser local cuando reciba a Quilmes, para luego afrontar su tercer encuentro ante Platense.

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