Flojo arranque de Colapinto en el GP de Singapur: terminó 19º con una extraña estrategia

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un flojo inicio en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, al finalizar este viernes decimonoveno en la práctica libre. Colapinto registró un mejor tiempo de vuelta de 1:34,983, para finalizar a 2 segundos y 709 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

El argentino, que dice presente por tercer año consecutivo en el Gran Premio que se lleva a cabo en el Circuito Urbano de Marina Bay, estuvo lejos de brillar y quedó, por ahora, a una gran distancia de las primeras posiciones. De todas maneras, lo positivo que se puede recuperar de esta sesión para Colapinto es que hizo foco en practicar el ritmo de carrera. Así es como pudo dar 27 vueltas en este trazado callejero, que cuenta con una extensión de 4,940 kilómetros.

Cabe destacar que Colapinto salió a pista desde los primeros minutos con neumáticos duros y llegó a ubicarse momentáneamente dentro del top 10. Sin embargo, a medida que avanzaron las vueltas y mejoraron los registros, perdió terreno en el clasificador por una estrategia que llamó la atención. En su primer stint marcó un tiempo de 1:36.752, que lo dejó en el 15° lugar, cuatro posiciones por detrás de Gasly. Para la segunda parte de su trabajo, Colapinto montó neumáticos medios y se concentró en evaluar el ritmo de carrera, antes de afrontar los simulacros de clasificación sobre el cierre de la sesión.

En tanto que en los últimos minutos, los equipos aprovecharon para probar configuraciones con vistas a la actividad competitiva. Colapinto registró una vuelta de 1:34.983 con el compuesto medio y terminó 18°, mientras que Gasly consiguió un mejor tiempo de 1:34.038 para ubicarse noveno. La diferencia entre ambos volvió a marcar una referencia para Alpine, que buscará encontrar mayor rendimiento de cara al resto del fin de semana en un circuito que exige precisión y una buena gestión de los neumáticos.

El resto de los pilotos

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo fue para Russell, quien tendrá que salir desde el fondo en la carrera del domingo por haber cambiado de motor luego de abandonar en el GP de Bahréin. El británico, que marcha segundo en el campeonato, registró un mejor tiempo de vuelta de 1:32,274.

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 198 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren). A su vez, el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), parece haberse guardado sus mejores cartas para las próximas sesiones, al quedar séptimo.

El que sí tuvo una destacada actuación fue el francés y compañero de equipo de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, al terminar en la novena colocación. La acción en Singapur continuará a las 9:30 con la clasificación para la carrera sprint.