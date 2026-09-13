Franco Colapinto, tras el GP de España: "De mis mejores carreras"

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) completó una actuación sobresaliente este domingo al finalizar en la séptima posición del Gran Premio de España, disputado en Madrid, correspondiente a la decimocuarta fecha del campeonato de Fórmula 1.

Al término de la competencia, Colapinto expresó su felicidad por el fin de semana redondo y por el gesto de la parcialidad albiceleste en el circuito: "Poder llevar una bandera argentina en un Fórmula 1 por segunda vez —la llevé en Argentina también—, pero ahora llevarla acá en una carrera de verdad, después de un buen resultado, es muy especial", relató y detalló el origen del pabellón: "Me la dio un comisario y me estaba esperando para dármela, así que le agradecemos al banderillero argentino".

Analizando su rendimiento de conducción, el piloto de Alpine valoró el balance general del fin de semana: "Estaba dentro de las mejores, creo que como fin de semana completo, ayer fue muy bueno, creo que fue de los mejores días míos en la F1, más como clasificación fue creo que la mejor. Y nada, hoy lo cerré con una buena carrera, largué de vuelta muy bien, avancé".

Asimismo, se refirió a las dificultades en pista durante el desarrollo de la prueba: "Perdí muchísimo tiempo con Bortoleto, que doblaba muy bien en la 1 y 2, y la verdad usaba el boost saliendo de la 2 pero no me acercaba, me acercaba a 2-3 décimas, muy poquito. Así que no me daba para pasar y estuve muy cerca un par de veces de tocarnos, se movía bastante mal. Así que nada, después obviamente contento que lo pude pasar y mantener el puesto con Piastri".

En la cima de la competencia, la victoria quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se impuso para sumar su octavo triunfo del año, estirar su ventaja a 292 puntos en la cima del campeonato y encaminarse hacia la pelea por el título.

El podio lo completaron Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). La acción de la máxima categoría continuará dentro de dos semanas con la llegada del Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú.